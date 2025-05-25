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林昀儒高承睿扳倒世界第1 有望拚桌球世錦賽金牌

2025/05/25 03:30

〔中央社〕台灣桌球男雙組合「柚香林萌」林昀儒、高承睿今天在桌球世錦賽男雙4強，以3比1扳倒世界排名第1的法國李布隆兄弟檔，強勢挺進金牌戰。

在卡達首都杜哈（Doha）舉行的世界桌球錦標賽，台灣桌球男雙組合林昀儒、高承睿接連突破2對中國組合梁靖崑、黃友政及林詩棟、林高遠後，躋身4強之列，同時確定保底銅牌，今天則在4強戰與男雙世界排名第1的法國大李布隆（Alexis Lebrun）、小李布隆（Felix Lebrun）兄弟檔正面交鋒，力拚冠軍戰門票。

首局林昀儒、高承睿一開賽就打出3比0攻勢，並幾乎一路維持領先，即便一度被追成8比8平手，「柚香林萌」及時穩住陣腳連得3分，以11比8拔得頭籌，加上林昀儒、高承睿在次局5比5時連下三城，再以11比7率先手握聽牌優勢。

第3局林昀儒、高承睿陷入亂流，開局就處於大幅度落後，然而「柚香林萌」並未輕言放棄，甚至一度克服5分的落後劣勢、扳成9比9平手，可惜最後仍以9比11讓出，無緣提前以橫掃之姿結束比賽。

關鍵第4局兩組人馬互有領先，但林昀儒、高承睿再度展現強心臟，在6比9落後時連得4分，率先逼出賽末點，就算遭到對手化解，「柚香林萌」並沒有因此亂掉節奏，最後靠著林昀儒漂亮的反拉，以12比10搶下金牌戰門票，屆時將對戰「日本組合」篠塚大登、戶上隼輔。

高承睿賽後接受轉播單位採訪時表示，很開心贏得這場比賽，「明天決賽將全力以赴準備」。林昀儒同樣提到金牌戰將全力放手一搏，「希望可以拿下金牌」。台灣男雙過去在桌球世錦賽最佳成績是2013年由「桌球教父」莊智淵攜手陳建安勇奪金牌。（編輯：洪培英）1140525

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