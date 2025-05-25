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網球》史上第三人！喬科維奇百冠到手 日內瓦紅土逆轉勝

2025/05/25 07:02

喬科維奇。（歐新社）喬科維奇。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑還是老的辣！喬科維奇（Novak Djokovic）歷經3盤激戰後來居上，終以5：7、7：6（7：2）、7：6（7：2）大逆轉波蘭第6種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），38歲塞爾維亞老將首度笑捧日內瓦男網賽金盃，也終於集滿職業生涯第100座冠軍，榮膺史上第3人。

「我只是努力堅持下去，這是肯定的，整場比賽他可能都比我更接近勝利，很高興在這裡贏得百冠。」這項ATP250等級紅土賽事在瑞士落幕，5月22日剛過生日的喬科維奇，克服先丟首盤、甚至決勝盤還以2：4落後的困境，戰線再度拖進搶7頂住壓力，激戰3小時又5分鐘完成對戰胡爾卡奇8連勝，也成為公開年代首位在20個不同賽季都有冠軍進帳的男單傳奇，連亞軍對手都輸得心服口服：「你不論在場上或場下，都能如此激勵人心。」

喬科維奇揮別去年10月上海、今年3月邁阿密大師賽都決戰失利的陰霾，終於攻頂締造百冠里程碑，不但是日內瓦賽史最老的冠軍，也跟上109冠美國康諾斯（Jimmy Connors）、103冠瑞士費德爾（Roger Federer）腳步，而這位大滿貫24冠的昔日世界球王，即將馬不停蹄在法國公開賽出擊，首戰美國麥唐納（Mackenzie McDonald）。

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