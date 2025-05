MLB》「法官」第18轟重返大聯盟全壘打王！洋基單局灌10分打爆洛磯

賈吉。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基昨天敗給全聯盟最爛洛磯,今天終於不再手軟,5局上海灌10分、全場狂敲21安,終場13:1打爆洛磯,賞給大聯盟魯爐主本季第43敗。

洋基當家重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)1局上就開砲,鎖定洛磯左投弗里蘭(Kyle Freeland)的92英哩速球,敲出本季第18轟,重返大聯盟全壘打王,這發陽春砲也幫助洋基先馳得點,擊球初速104.6英哩,飛行距離405英呎。

Aaron Judge goes the other way for his league-leading 18th home run of the season! pic.twitter.com/WvI1v1g8FL