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MLB》「法官」第18轟重返大聯盟全壘打王！洋基單局灌10分打爆洛磯

2025/05/25 07:57

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天敗給全聯盟最爛洛磯，今天終於不再手軟，5局上海灌10分、全場狂敲21安，終場13：1打爆洛磯，賞給大聯盟魯爐主本季第43敗。

洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）1局上就開砲，鎖定洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）的92英哩速球，敲出本季第18轟，重返大聯盟全壘打王，這發陽春砲也幫助洋基先馳得點，擊球初速104.6英哩，飛行距離405英呎。

4局下洛磯靠著托利亞（Michael Toglia）三壘安打追回1分，但5局上戰況豬羊變色，洋基機關槍打線不斷痛擊，徹底葬送弗里蘭，讓他投不滿5局就退場，接替登板的奇維利（Angel Chivilli）也無法倖免，洋基單局14人次敲7支安打，加上3保送（1敬遠）、2次高飛犧牲打、1失誤與1暴投，單局狂灌10分，提前宣告勝利。

洋基8局上再添2分，終場13：1大勝。此役先發9人全數敲安，其中高德施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑（Cody Bellinger）、沃爾普（Anthony Volpe）與拉梅修（DJ LeMahieu）都上演3安猛打賞；至於賈吉4打數1安打就是全壘打，另選到1保送、吞下1K，賽後打擊率0.395，攻擊指數1.244。

洋基王牌左投佛里德（Max Fried）先發7.1局被敲6安，僅失1分，送出7次三振與1次保送，奪下本季第7勝，與響尾蛇普法特（Brandon Pfaadt）再度並列大聯盟勝投王，賽後防禦率1.29；洛磯先發左投弗里蘭4.2局狂挨9安，失8分有4分責失，投出3次三振與3次保送，吞下本季第7敗，手勝尚未開張，防禦率5.86。

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