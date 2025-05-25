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MLB》紅襪頭大！35.9億明星強打進傷兵名單 拉上百大第8的22歲大物

2025/05/25 08:37

柏格曼。（資料照）柏格曼。（資料照）

〔體育中心／台北報導〕紅襪今天宣布將明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）放進10天傷兵名單，並拉上官網排名第8、農場第2的22歲大物內野手梅耶爾（Marcelo Mayer），同時將一壘手卡薩斯（Triston Casas）。

柏格曼休季與紅襪簽下3年1.2億美元（約35.9億新台幣），然而他在昨天對上金鶯的比賽中，於5局下因右大腿股四頭肌緊繃退場。今天紅襪總教練柯拉（Alex Cora）透露，柏格曼遭遇右股四頭肌傷勢，且疼痛感比想像中嚴重。

紅襪今天也做出相對應的舉動，將目前大聯盟官網百大新秀排名第8的大物內野手梅耶爾。2021年選秀首輪第4順位被紅襪選中的他，在小聯盟迅速攀升，本季首度來到3A，出賽43場，打擊三圍.271/.347/.471，攻擊指數0.818，敲出9轟、43分打點。

梅耶爾曾入選2024年官網年度農場10大游擊手，但現在被拉上來後預計要填補柏格曼的三壘空缺，他生涯守三壘的經驗有限，2023、2024賽季都只在2A守過1場，今年在3年也只守過4場。今天紅襪對上金鶯之戰，梅耶爾就擔任先發第6棒三壘手。

梅耶爾。（路透）梅耶爾。（路透）

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