MLB》洋基2.18億美元王牌豪寫隊史最狂紀錄！壯舉比肩「神之右手」

佛里德。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季以7年2.18億美元史上最大左投合約簽下明星左投佛里德（Max Fried），在塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）倒下後完美銜接成為條紋軍王牌。今天面對大聯盟爐主洛磯又繳出優質先發，寫下鬼神紀錄。

佛里德今天對上全大聯盟戰績最差的洛磯輕鬆寫意，僅在4局下被托利亞（Michael Toglia）敲三壘安打失掉1分，投7.1局被敲6安，送出7次三振與1次保送，拿下並列大聯盟最多的7勝，賽後防禦率1.29，本季至今未嘗敗績。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，佛里德本季前11場先發防禦率僅1.29，成為1913年起正式計算自責分後，洋基隊史單季前11場先發防禦率最低的投手。

藍斯補充，佛里德也是近30年以來在單一球隊前11場先發防禦率第4低的投手，前3名分別為1998年太空人「巨怪」強森（Randy Johnson）的1.28、2021年白襪林恩（Lance Lynn）的1.23，以及2017-18年太空人韋蘭德（Justin Verlander）的1.22。

《OptaSTATS》還提到，大聯盟1969年降低投手丘高度後，僅有2位投手能在陣亡將士紀念日（Memorial Day，美國每年5月最後一個星期一）之前，繳出7勝0敗，且防禦率低於1.50，其中之一就是今年的佛里德，另一位則是1997年的「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez），當年他拿下8勝0敗，防禦率1.17。

另外，洋基今天全場狂敲21安、得13分支援佛里德，其中5局上更是一口氣海灌10分。這是洋基本季第2次在單局攻下10分，上一次單季2度在單局得10分是在2009年球季。

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