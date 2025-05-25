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足球》奇蹟！19歲少年傷停補時踢進致勝球 率桑德蘭升入英超

2025/05/25 09:38

英冠升級英超附加賽決賽，桑德蘭19歲球員沃森於傷停補時階段攻入致勝球，率領球隊升入英超。圖為沃森進球後脫衣慶祝。（路透）英冠升級英超附加賽決賽，桑德蘭19歲球員沃森於傷停補時階段攻入致勝球，率領球隊升入英超。圖為沃森進球後脫衣慶祝。（路透）

〔即時新聞/綜合報導〕不可思議！英國桑德蘭足球俱樂部（Sunderland Association Football Club）在24日的英冠升級英超附加賽決賽中，19歲球員沃森（Tom Watson）於傷停補時階段驚天一腳踢破雪菲爾聯（Sheffield United）的大門，率領球隊以2：1氣走對方，升入睽違多年的英超。

《CNN》報導，桑德蘭開賽沒多久就傳來噩耗，隊長奧尼恩（Luke O’Nien）在2分鐘時因防守導致肩膀受傷，只能傷退換人，雪菲爾聯前鋒坎貝爾（Tyrese Campbell）則於25分鐘時攻破桑德蘭防線，取得1：0領先。

沒過多久，雪菲爾聯的布羅斯（Harrison Burrows）又再下一城，不過，裁判認定在進攻過程中同隊的索薩（Vini Souza）處於越位位置，並且影響到桑德蘭守門員的視線，因此裁定布羅斯進球不算，讓桑德蘭避免陷入0：2落後的危機。

雪菲爾聯就這樣以1：0領先了大半場，但桑德蘭前鋒馬延達（Eliezer Mayenda）於76分鐘時回敬1球，讓雙方扳成1：1平手並持續僵持。到了第95分鐘，桑德蘭19歲少年沃森抓住機會射破雪菲爾聯球門，讓全隊陷入瘋狂。

據了解，桑德蘭是英冠升英超附加賽決賽29年來首支上半場落後仍獲勝的球隊，另外，桑德蘭於2017年從英超降級後相當落魄，一度還在英甲（三級聯賽，比英冠更低一級）打滾4年，如今終於重返英超的行列。

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