MLB》觸發合約條款讓洋基抉擇！30歲左右開弓好手遭釋出成自由身

哈默爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）報導，洋基選擇不將30歲野手哈默爾（Cooper Hummel）升上大聯盟，並且同意將他釋出，讓他再次成為自由球員。

30歲的哈默爾是左右開弓的打者，最初是釀酒人於2016年選進的好手，2021年交易大限前被送往響尾蛇，2023年季前又被交易至水手。上季哈默爾來到太空人，但在大聯盟僅8打數未敲安，今年春訓他表現火燙，出賽17場打擊三圍.316/.435/.447，但仍未擠進開季名單，遭太空人DFA（指定讓渡）後與洋基簽下小聯盟約。

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然而哈默爾開季後僅在3A出賽3場，便因不明傷勢進入傷兵名單，直到美國時間5月10日才重新歸隊，之後又打了7場比賽，31打數敲出8安，打擊三圍.258/.415/.290，攻擊指數0.705。

日前《紐約郵報》記者薛爾曼（Joel Sherman）報導，哈默爾在美國時間21日觸發與洋基合約中的「解約條款」（release clause），這讓洋基必須在72小時內做出決定，是否要將哈默爾加入大聯盟名單、進行交易，或是釋出。最終洋基選擇釋出哈默爾，讓他再度成為自由球員。

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