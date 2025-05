網球》從2006年首冠到2025年百冠 喬科維奇里程碑有1項另類巧合

喬科維奇。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔記者盧養宣/綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)在日內瓦男網賽決戰逆轉波蘭第6種子胡爾卡奇(Hubert Hurkacz),笑捧職業生涯第100座單打冠軍,而他在19年前勇奪生涯首冠的手下敗將,正是胡爾卡奇現任教練、智利退役好手馬蘇(Nicolas Massu)。

喬科維奇在2006年於荷蘭阿默斯福特紅土賽決賽以7:6(5)、6:4擊敗馬蘇,以19歲之姿拿下生涯首座冠軍,當時奪冠的獎品還是一台iPod。馬蘇後來回憶那場戰役時說,「那年我在紅土賽場表現出色,那場比賽很接近,我對他19歲時就能在關鍵時刻找到解決問題的方法印象深刻。」

請繼續往下閱讀...

曾在雅典奧運包辦單、雙打金牌的馬蘇2013年高掛球拍,擔任過奧地利名將提姆(Dominic Thiem)的教練,去年11月開始執教胡爾卡奇,如今愛徒也意外成為喬帥里程碑的配角,馬蘇與喬科維奇的妻子伊蓮娜(Jelena Djokovic)可能也是唯二喬帥首冠與百冠都在場的見證者。

Novak Djokovic claimed his first ATP title in 2006, beating Nicolas Massu in Amsterdam



Today, he secured his 100th title, as he beat Hubert Hurkacz - who is coached by Nicolas Massu pic.twitter.com/mpAXFibsrV