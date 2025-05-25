網球》從2006年首冠到2025年百冠 喬科維奇里程碑有1項另類巧合

喬科維奇。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在日內瓦男網賽決戰逆轉波蘭第6種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），笑捧職業生涯第100座單打冠軍，而他在19年前勇奪生涯首冠的手下敗將，正是胡爾卡奇現任教練、智利退役好手馬蘇（Nicolas Massu）。

喬科維奇在2006年於荷蘭阿默斯福特紅土賽決賽以7：6（5）、6：4擊敗馬蘇，以19歲之姿拿下生涯首座冠軍，當時奪冠的獎品還是一台iPod。馬蘇後來回憶那場戰役時說，「那年我在紅土賽場表現出色，那場比賽很接近，我對他19歲時就能在關鍵時刻找到解決問題的方法印象深刻。」

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曾在雅典奧運包辦單、雙打金牌的馬蘇2013年高掛球拍，擔任過奧地利名將提姆（Dominic Thiem）的教練，去年11月開始執教胡爾卡奇，如今愛徒也意外成為喬帥里程碑的配角，馬蘇與喬科維奇的妻子伊蓮娜（Jelena Djokovic）可能也是唯二喬帥首冠與百冠都在場的見證者。

Novak Djokovic claimed his first ATP title in 2006, beating Nicolas Massu in Amsterdam



Today, he secured his 100th title, as he beat Hubert Hurkacz - who is coached by Nicolas Massu pic.twitter.com/mpAXFibsrV — TNT Sports （@tntsports） May 24, 2025

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