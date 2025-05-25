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MLB》大都會左投讓大谷翔平吞3K完全吃癟！教頭讚：讓他像個普通人

2025/05/25 11:22

皮特森。（法新社）皮特森。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天歷經超過5小時跨日大戰後，今天氣力放盡以2：5不敵大都會，中斷近期3連勝。日本巨星大谷翔平全場4打數繳白卷，面對大都會先發左投皮特森（David Peterson）苦吞3K，皮特森也獲得自家教頭大讚。

29歲的皮特森今年球季展現不俗身手，今天面對道奇投得虎虎生風，先發7.2局僅被敲5支安打，送出7次三振中有3K，包含最後出局數的三振都是賞給大谷翔平，僅失掉2分責失分，繳出優質先發奪下本季第3勝，賽後防禦率2.79。

賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）稱讚皮特森的表現，「他讓大谷看起來像個普通人！」對此皮特森謙虛回應：「他們有9位打者，大谷只是其中之一，我對每個人都做好相同準備。當然他是位非常傑出的球員，但道奇整條打線也有很多厲害的打者，我就是平常心面對，專注在自己的投球。」

皮特森今天全場吞下10K、出現3次雙殺打（都是右打），道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給予皮特森肯定，「他全場完美展現自己的投球風格，讓我們打出大量滾地球，我們從第2局得分後就完全被壓制。他的伸卡球搭配上橫掃球，讓我們的左打者完全失去威脅性。」

大谷翔平今天全場4打數0安打，吞下3次三振，賽後打擊率也跌破3成來到0.296。這是大谷本季第4次單場吞下3K，更是繼4月6日對上費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）後，第2次單場被同一位投手三振3次。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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