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NBA季後賽》狂勝42分！愛德華茲30分領軍 灰狼打爆雷霆扳回一城

2025/05/25 11:09

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽落後的灰狼今在西部冠軍賽第3戰火力全開，「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）轟下30分，率隊以143：101擊敗雷霆，系列賽追成1：2，灰狼也締造季後賽隊史得分紀錄。

灰狼在系列賽前2戰吞下2連敗，今天回到主場盼能扳回一城。首節當家一哥愛德華茲包辦16分，比雷霆全隊14分還多，帶領灰狼一舉取得20分領先。

灰狼在第2節延續火力，上半場團隊命中率達56.3%，愛德華茲拿下20分，反倒是雷霆打得荒腔走板，上半場團隊命中率只有30%，年度MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）10投僅3中打得有些掙扎，半場結束灰狼已取得72：41大幅領先，且得分締造隊史季後賽半場得分紀錄。

易籃後，雷霆打出11：2攻勢，一度起死回生，但是灰狼很快反擊，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）飆進三分球止血，而在領先擴大後，兩隊在末節陸續換上替補球員，勝負底定。

灰狼今天團隊命中率達57.3%，三分球40投20中，愛德華茲貢獻30分、9籃板，藍道（Julius Randle）拿下24分、4籃板次之；雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大攻下全隊最高14分、6助攻。

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