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石泉少棒聯軍出征 議長陳毓仁力邀石泉少棒職棒第一人黃子豪為學弟們面授機宜

2025/05/25 11:43

石泉職棒第一人黃子豪現身大巨蛋，為母校小學弟加油打氣。（澎湖縣議會提供）石泉職棒第一人黃子豪現身大巨蛋，為母校小學弟加油打氣。（澎湖縣議會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2010年成軍的石泉少棒隊，踏上今年華南金控棒球球錦標賽之征，這也是澎湖縣相隔3年再度有隊伍參賽，由石泉少棒組訓，與講美、興仁、湖西國小一起組成聯隊，十分不容易。一向關心棒球運動的議長陳毓仁，特別前往澎湖機場送機，並致贈加菜金，還帶來神秘嘉賓，為小選手們加油打氣。

石泉少棒雖然成立時間不長，但在馬長生校長和洪玉山總教練的用心之下，不只陳毓仁議長，家長們也都十分有感。隊伍出發前，議長特別前往機場送機，致贈加菜金，且安排孩子們前進到台北大巨蛋看職棒比賽，讓大家感受職棒的氛圍，有了大場面的體驗，就不容易在比賽會場緊張出錯。

當然陳議長也在大巨蛋，安排了神秘嘉賓彩蛋，那就是石泉少棒隊職棒第一人黃子豪，跟來自家鄉母校的學弟們見面，大學長在賽前面授機宜，讓大家受益良多，也更加穩定軍心。

對於這樣用心的安排，石泉少棒隊師生都很感動，陳毓仁說，這段期間小將們高密度集訓，辛苦了，祝福旗開得勝，勇奪佳績，也請民眾為參賽的澎湖少棒聯隊加油！

華南金控從2007年起，推動「一球圓一夢」基層棒球培育計劃，自2012年冠名贊助全國青少棒錦標賽，自2017年接棒冠名贊助全國少棒錦標賽，是國內重要賽事之一，今年的賽程賽事從5月24到30日，讓我們一起為台灣基層棒球打氣！當然最重要是希望澎湖石泉聯軍，能打出佳績，再創講美少棒傳奇。

澎湖縣議長陳毓仁前往澎湖機場，致贈石泉少棒聯軍加菜金。（澎湖縣議會提供）澎湖縣議長陳毓仁前往澎湖機場，致贈石泉少棒聯軍加菜金。（澎湖縣議會提供）

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