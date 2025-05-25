MLB》洋基2.18億美元王牌的神乎其技！隊友直呼：太噁了...（影音）

佛里德。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季7年2.18億美元簽下的王牌左投佛里德（Max Fried），今天面對大聯盟爐主繳出7.1局優質先發，而他在比賽中2度上演一壘牽制出局，也讓隊友們嘖嘖稱奇。

佛里德今天先發7.1局被敲6安僅失1分，收下本季第7勝並列聯盟勝投王，防禦率1.29高居大聯盟防禦率王。而他在前3局被洛磯貝克（Jordan Beck）與尚克（Aaron Schunk）敲出2支一壘安打，但最後都將兩人在一壘上牽制出局，本季5次牽制出局領先全大聯盟。

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「太噁心了！」貝林傑（Cody Bellinger）笑著表示。「法官」賈吉（Aaron Judge）也分享，以他過去面對佛里德的經驗，只要自己站上一壘壘包，就完全不敢亂動，「我記得我只會一直盯著他，直到我確定球進到捕手手套，我才敢離壘，他真的太厲害了。」

佛里德充滿自信表示：「我對自己掌握對手跑壘節奏這件事感到很自豪，能讓對手無法輕易推進，特別是無法攻佔得點圈，這相當關鍵，我真的很享受其中。」

「他的牽制動作是我看過最厲害的。」一壘手高德施密特（Paul Goldschmidt）表示，「永遠記得我和他還是對手時，我的腳盡可能始終黏在一壘壘包上。有些投手為了牽制而沒辦法好好投手，但他不一樣，他能全神貫注盯著跑者，卻又能同時把球完美塞進好球帶。」

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