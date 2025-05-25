世壯運》輕艇激流宜蘭開戰 安農溪賽道迎來首場國際賽事

雙北世壯運輕艇激流比賽將在明、後天登場，宜蘭安農溪賽道迎來啟用後首場國際賽事。（資料照，記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所今天（25日）舉辦雙北世壯運輕艇激流標桿競賽場地巡禮暨健走活動，帶領鄉親造訪全國唯一符合奧運標準的輕艇激流標桿競賽場地。三星鄉長李志鏞歡迎各界明（26日）、後（27日）天到安農溪畔觀賽，為世壯運選手加油打氣。

三星鄉安農溪輕艇激流標桿競賽場地斥資2.7億元打造，4月30日完工啟用後，迎接的首場國際大型賽事就是雙北世壯運輕艇激流比賽，明、後2天共有6國20多名選手報名參賽。

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安農溪輕艇激流標桿競賽場地啟用後，三星鄉公所期待刺激在地觀光產業升級，選在雙北世壯運輕艇激流比賽前夕推出賽場巡禮暨健走活動，參與鄉親在龍泉福德廟前廣場集合後出發，沿著安農溪堤防道路走到雙賢二號橋，沿途提供三星蔥油餅等美食給大家大快朵頤。

安農溪輕艇激流標桿競賽場地位在雙賢二號橋下游左岸，總長度370公尺、寬10到14公尺，宜蘭縣政府接續要向中央爭取經費，在賽場旁另設選手訓練中心，規劃為國家級輕艇激流培訓基地。

鄉長李志鏞說，雙北世壯運輕艇激流比賽有來自各國好手報名，比賽精彩可期，邀請大家到雙賢二號橋旁的安農溪畔觀賽，並預祝參賽選手拚出好成績。

三星鄉公所今天舉辦雙北世壯運輕艇激流標桿競賽場地巡禮暨健走活動。（圖由三星鄉公所提供）

活動沿途提供三星蔥油餅給大家大快朵頤。（圖由三星鄉公所提供）

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