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世壯運》馬拉松之父盧瑞山中風初癒跑半馬 網紅酷、盧卡斯跑10K

2025/05/25 14:58

「馬拉松之父」前國手、現任中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山（右）因中風休養生息後，報名參加世壯運半馬，以2小時11分29秒完賽，左為陪跑的妻子呂筑安。（世壯運執委會提供）「馬拉松之父」前國手、現任中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山（右）因中風休養生息後，報名參加世壯運半馬，以2小時11分29秒完賽，左為陪跑的妻子呂筑安。（世壯運執委會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕2025雙北世壯運田徑公路賽今（25）日清晨在台北市政府前廣場起跑，「馬拉松之父」前國手、現任中華民國馬拉松協會秘書長盧瑞山因中風休養生息後，報名參加半馬（21.0975公里），以2小時11分29秒完賽，相當感人；由妻子呂筑安陪跑的他說，這段日子，太太每天陪跑鼓勵，對他而言，今年是重生的一年；知名網紅酷（Ku）與好友盧卡斯（Lucas Schaefer）也一起挑戰入門的10K賽程，比肩返回終點。

 盧瑞山2024年4月突然中風，一度喪失語言能力，甚至危及生命；出院後，左半邊身體無法動彈，只能靠右手、右腳帶動身體，他憑著運動員的意志力，經半年復健後逐漸恢復正常生活，這次挑戰世壯運，依然是很冒險的決定；他說，沒有嘗試，機會永遠是零，跑步是讓他自己有更美好的未來，不是要跑給別人看的。

盧瑞山表示，身體比之前更好，應該快康復了，就當作重新開始。他為了這次比賽已經練習好幾個月，也在河堤配速跑過，雖然參賽會有很大風險，但他對自己有信心，還笑稱「不曉得是不是台灣第一位中風還來跑馬拉松的傻子」；跑完後他說，不會累，很舒服，有回到過去的感覺。

 盧瑞山這次特地邀請妻子呂筑安陪跑，他說，這段日子，太太每天陪他跑步，今天也來陪跑，「今年對我來說就是重生的一年。」提及當時中風倒下的第一時間，就是太太送他到醫院，哽咽地說「她是我的救命恩人。」現場還有很多朋友幫他加油，他笑說，最後還有被問要不要上收容車，但他堅持不要，要跑完。

世壯運田徑公路賽半馬組從市政府出發一路經國父紀念館、台北大巨蛋、台北101、景福門、中正紀念堂南門及西門商圈，過程可以一探北門的風景，接著上到市民高架，享受台北東西向的高架路線，全程無河濱路段，是一場結合觀光與城市的半馬賽事，吸引多名網紅、名人參加，如法籍YouTuber酷（Ku）與好友、獲得世壯運柔道男子M1（30-34歲）90公斤級金牌的盧卡斯（Lucas Schaefer），兩人都挑戰入門的10K賽程，比肩返回終點，酷還「激情擁吻」盧卡斯，「其實我可以跑半馬，我是配合盧卡斯跑10K，而且我是為了陪他跑才報名的。」酷說，「一路上很多人替我們加油，滿好玩的，謝謝大家。」

2025雙北世壯運田徑公路賽今（25）日清晨在台北市政府前廣場起跑，可以享受台北東西向的高架路線，是一場結合觀光與城市的半馬賽事。（世壯運執委會提供）2025雙北世壯運田徑公路賽今（25）日清晨在台北市政府前廣場起跑，可以享受台北東西向的高架路線，是一場結合觀光與城市的半馬賽事。（世壯運執委會提供）

知名網紅酷（左）與好友盧卡斯（中）等友人，一起挑戰世壯運田徑公路賽10程，比肩返回終點。（世壯運執委會提供）知名網紅酷（左）與好友盧卡斯（中）等友人，一起挑戰世壯運田徑公路賽10程，比肩返回終點。（世壯運執委會提供）

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