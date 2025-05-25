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為亞錦賽提前暖身！竹市市長盃競技疊杯錦標賽登場

2025/05/25 15:13

為亞錦賽提前暖身！竹市市長盃競技疊杯錦標賽登場。（市府提供）為亞錦賽提前暖身！竹市市長盃競技疊杯錦標賽登場。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹巿114年市長盃競技疊杯錦標賽今在水源國小夢想城堡活動中心登場，教育處表示，此次活動共有逾140位參賽者報名，比賽分為樂活、一般、競技組，提供選手們更好的參賽體驗，以最佳狀態迎接11月的亞錦賽疊杯賽事。此外，今年更特別開設成人組，讓有興趣的大人或學生家長們一起感受疊杯運動的樂趣，透過大小朋友們一起同台，讓活動變得熱鬧非凡。

市府表示，國際疊杯運動聯盟總會主辦的「亞洲競技疊杯錦標賽」，已決定在11月15日至16日移師台灣，並選在新竹玄奘大學活動中心盛大舉辦。此次賽事由台灣疊杯運動聯盟、中華民國疊杯運動協會、新竹市體育會競技疊杯委員會共同辦理，屆時邀請市民一起到場為中華隊國手們加油，也歡迎來自國外的選手們，除了競技疊杯技術外，順道探訪新竹這座的美麗的城市，品嘗美味的在地美食。

新竹市體育會競技疊杯委員會主委李國璋表示，委員會多年來不遺餘力的推廣疊杯運動，也為新竹市培育了許多優秀選手。這次ISSF亞洲錦標賽即將於11月在新竹市舉行，且竹市也有多位選手入選中華台北代表隊，代表國家出賽爭取榮耀，到時也歡迎市民到場為選手們加油，讓竹市的疊杯運動發展更上一層樓。

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