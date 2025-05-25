射箭》奧運銀牌名將陳詩園重返江湖 找啟蒙恩師再戰下屆關西世壯運

射箭選手陳詩園。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會射箭項目今在板橋體育場登場，前奧運銀牌得主陳詩園重返賽場，且已經開始為下屆2027年的關西世壯運找混雙搭檔。

44歲的陳詩園是2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌得主，現任教於國立體育大學，他離開國際賽場多年，上次出征已是2010年廣州亞運，2013全國運動會後便退居幕後，今在資格賽男子40+反曲弓組射出606分排在第2。

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陳詩園這次因為世壯運難得在台灣舉辦，手癢報名參賽，報名後才開始練習，他賽後坦言真的很緊張，「今天有風又有雨，體力消耗更快，跟練習時的狀況有落差，但每個人都是遇到一樣的狀況，對自己的表現還算滿意。」

談及與選手時期參賽的不同，陳詩園說，過去會有要維持一定練習量的心態，現在由於有工作在身，不能再以過去的標準要求自己，只能抽空練習，「還是有找回一點當選手的樂趣，像是遇到困難思考如何解決。」

陳詩園表示，由於體能狀態不比從前，一開始設定的目標是完賽，「但隨著媒體開始報導，就覺得壓力愈來愈大，好像應該也要繳出好表現才行。」

陳詩園相當享受能在世壯運與前後輩交流的機會，更透露已經邀情此次擔任裁判的啟蒙教練邱淑敏一同參加下屆關西世壯運，「教練被我講到也有點心動了。」

曾兩度勇奪亞運個人項目銅牌的前國家隊名將郭振維在40+男子組資格賽以612分傲視群雄，他自評今天狀況「沒有很好」，表示天氣狀況不佳，加上沒有特別準備，需要熟悉一下風向，第二局才漸入佳境。

射箭選手陳詩園。（記者陳志曲攝）

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