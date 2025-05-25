中職》傅于剛沒當過終結者有原因 在二軍留下1項歷史紀錄

統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動，原本他有意今年再戰最後一年，但剛好凃壯勳轉戰台鋼空出基地教練職缺，獅隊總教練林岳平詢問有沒有意願接下，傅于剛說，「這2-3年我投球對球隊貢獻沒有很大，或許換不一樣的職位對球隊會更好。」

今天賽前餅總也幫傅于剛的開球接捕，兩人在球員時期是室友。談到職業生涯13年最美好的回憶，傅于剛說是2020年的總冠軍，「在大家不看好的情況下，從1勝3敗的逆境中拿下冠軍，現在想起來仍是美好的回憶。」

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統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動。（統一獅提供）

傅于剛在職棒初期靠剛猛球威宰制聯盟，前2個球季都繳出防禦率不到2的成績，前3季都以牛棚投手身份吃下超過60局，談到當時的牛棚調度跟現代的差別，他說，現今牛棚投手投超過20顆，隔天就不會上，那時比較不會控管用球數，比較明顯的差別是這個。

傅于剛生涯最大遺憾是沒有達陣百中繼，只有停在70次，他說，「百中繼是實質上可以幫助到球隊的，但我沒辦法幫球隊鎖住更多勝利，這是小小的遺憾。」

傅于剛在2012-13年宰制聯盟，2季防禦率僅1.43，在那2年防禦率比他更低的牛棚投手只有兄弟象湯瑪仕的1.15，但「饅頭」生涯卻沒有機會接下終結者，頂多是代班，而在二軍，傅于剛累積26次救援是二軍史上最多。

傅于剛表示，剛進職棒時，球隊終結者是餅總，之後有郭泓志，再來就是陳韻文，「球隊都有比較明確的終結者代表人物。」他認為，終結者的心理層面要比較強壯一點。

統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動。（統一獅提供）

統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動。（統一獅提供）

統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動。（統一獅提供）

統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動。（統一獅提供）

統一獅今天為前新人王「饅頭」傅于剛舉辦引退活動。（統一獅提供）

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