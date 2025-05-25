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世壯運》海巡艦艇水手長柔道生涯首奪金 運動一輩子就如馬拉松

2025/05/25 16:20

李泰慶（中）首次獲得柔道金牌，他表示，運動這條路是人人都要走上一輩子。（李泰慶提供）李泰慶（中）首次獲得柔道金牌，他表示，運動這條路是人人都要走上一輩子。（李泰慶提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕現年五十二歲的李泰慶為台東子弟，如今成為海巡艦艇水手長，近日他則是剛在壯年運動會中拿下柔道M9級金牌，原先他因在警專就讀而接觸柔道，從警時還曾加入維安勤務，在入了海巡後就不再密集練柔道，反而更積極的訓練三鐵。

李泰慶在場上，頻頻都以左手的「吊袖」或「單臂過肩摔」在近40秒左右取勝，其實這對熟悉柔道者來說「對戰起來很麻煩」，因為多數人因右撇子，長年致力於招式熟練與反應及體能，突然有個「很不熟悉的對手」實在麻煩，而李泰慶約在十多年前轉入海巡，卻在當時就早已不再勤練柔道，在台東被熟知的反而是他對三鐵的熱衷。

李泰慶說，「自己得了『運動癌』，不動就會死」，但認為自己三鐵的耐力其實是以往長期練柔道得來，而非從三鐵訓練一步步培養起。相較於其他柔道練習者多是右撇子，他在初學柔道時就熟練左手技巧，只是即使如此，他說，以前那些跟自己對上的柔道好手，就算贏過自己，如今安在？自己不見老對手，感覺的是唏噓。

又例如，現任海巡委員廖德成屬台灣初代柔道國手，知道李泰慶要出賽還為他興奮，得知他奪金，廖高興說道:「幹得好！沒有丟了我們海巡的臉！」。但李泰慶說，廖其實是因傷才逐漸退居二線，否則他若出賽柔道場上的排名肯定要重寫，柔道雖是競技，但運動習慣在人生中卻要像馬拉松一樣，永遠不能停下，時時小心避免受傷，若有受傷也需僅快治好，運動能力是要看一輩子，自己接下來打算準備下屆關西柔道賽，屆時更是硬仗。#

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