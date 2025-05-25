世壯運》慢壘雙北大戰 蔣萬安笑納金牌、侯友宜接高飛球與隊友撞成一團

世壯運慢壘雙北大戰北市摘金。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕世界壯年運動會慢速壘球金牌戰，由台北市與新北市展開「雙北大戰」，台北市府首長隊在市長蔣萬安帶領下，終場以6比3勝出，擊敗新北市長侯友宜率領的新北市府隊，笑納冠軍寶座、獎留北市。

雙北大戰今天在觀山球場舉行，雙北市長賽前皆表示以球會友、享受比賽，全力以赴拚搏至最後一刻；新北市在一局下先馳得點，連拿3分，二局上台北市不遑多讓，連續敲安追回2分，三局上北市再靠安打、對手暴傳反超逆轉6比3。

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三局下侯友宜揮棒出擊，球飛向蔣萬安鎮守的三壘位置，但蔣漏接形成類似火車過山洞、侯順勢上壘，但該局無功而返，四局上二壘手侯友宜為了接球與游擊手撞成一團倒地，並未失分，四局下新北市最後以滿壘殘壘收場，坐收銀牌。

侯友宜（右）為接高飛球與隊友互撞。（記者董冠怡攝）

賽後蔣萬安指出，跟新北市是很好的夥伴跟朋友，平常也很熟悉，新北市是很強的隊伍，然而站在賽場上，就是要全力以赴、奮戰到最後一刻，發揮運動家精神，也是一種尊重。對於比賽進行中被侯友宜觸殺在二壘前，他稱讚侯跑壘、美技接殺連發，很有運動細胞，希望能有機會再次切磋。

蔣萬安提到，輸贏是一回事，重要的是雙北藉由世壯運，推廣壘球運動且發揚光大，開局新北率先拿下3分，確實一度造成壓力，氣氛緊張，不過攻守交換後，持續追分超前到守住勝利，給奮力搶分、守備到位的隊友們打一百分，也謝謝雙邊的啦啦隊熱情加持，共同凝聚向心力。

侯友宜說，已有五十多年沒打過壘球，很開心世壯運給他上場打球的機會，蔣萬安投打俱佳，團隊成員都是可敬的對手，新北市的局處首長們即便受傷仍奮戰不懈，努力到最後一刻永不放棄，他給市府團隊打一百分。過程中對手曾打了一記高飛球，他與隊友為了接球撞在一起，「還好我有把球穩穩接住」，僅手部、嘴唇擦傷，沒有大礙。

新北隊。（記者董冠怡攝）

北市摘金，團隊向心力高。（記者董冠怡攝）

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