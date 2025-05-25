晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動

世壯運》慢壘雙北大戰 蔣萬安笑納金牌、侯友宜接高飛球與隊友撞成一團

2025/05/25 16:57

世壯運慢壘雙北大戰北市摘金。（記者董冠怡攝）世壯運慢壘雙北大戰北市摘金。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／台北報導〕世界壯年運動會慢速壘球金牌戰，由台北市與新北市展開「雙北大戰」，台北市府首長隊在市長蔣萬安帶領下，終場以6比3勝出，擊敗新北市長侯友宜率領的新北市府隊，笑納冠軍寶座、獎留北市。

雙北大戰今天在觀山球場舉行，雙北市長賽前皆表示以球會友、享受比賽，全力以赴拚搏至最後一刻；新北市在一局下先馳得點，連拿3分，二局上台北市不遑多讓，連續敲安追回2分，三局上北市再靠安打、對手暴傳反超逆轉6比3。

三局下侯友宜揮棒出擊，球飛向蔣萬安鎮守的三壘位置，但蔣漏接形成類似火車過山洞、侯順勢上壘，但該局無功而返，四局上二壘手侯友宜為了接球與游擊手撞成一團倒地，並未失分，四局下新北市最後以滿壘殘壘收場，坐收銀牌。

侯友宜（右）為接高飛球與隊友互撞。（記者董冠怡攝）侯友宜（右）為接高飛球與隊友互撞。（記者董冠怡攝）

賽後蔣萬安指出，跟新北市是很好的夥伴跟朋友，平常也很熟悉，新北市是很強的隊伍，然而站在賽場上，就是要全力以赴、奮戰到最後一刻，發揮運動家精神，也是一種尊重。對於比賽進行中被侯友宜觸殺在二壘前，他稱讚侯跑壘、美技接殺連發，很有運動細胞，希望能有機會再次切磋。

蔣萬安提到，輸贏是一回事，重要的是雙北藉由世壯運，推廣壘球運動且發揚光大，開局新北率先拿下3分，確實一度造成壓力，氣氛緊張，不過攻守交換後，持續追分超前到守住勝利，給奮力搶分、守備到位的隊友們打一百分，也謝謝雙邊的啦啦隊熱情加持，共同凝聚向心力。

侯友宜說，已有五十多年沒打過壘球，很開心世壯運給他上場打球的機會，蔣萬安投打俱佳，團隊成員都是可敬的對手，新北市的局處首長們即便受傷仍奮戰不懈，努力到最後一刻永不放棄，他給市府團隊打一百分。過程中對手曾打了一記高飛球，他與隊友為了接球撞在一起，「還好我有把球穩穩接住」，僅手部、嘴唇擦傷，沒有大礙。

新北隊。（記者董冠怡攝）新北隊。（記者董冠怡攝）

北市摘金，團隊向心力高。（記者董冠怡攝）北市摘金，團隊向心力高。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中