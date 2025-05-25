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世壯運》SBL經典對決 台啤老班底逆轉秀奪2連勝

2025/05/25 17:09

朱億宗（中）決勝節連飆三分，幫助球隊逆轉比分。（記者陳志曲攝）朱億宗（中）決勝節連飆三分，幫助球隊逆轉比分。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2025雙北世界壯年運動會籃球項目今天在輔仁大學中美堂續戰，由台啤班底組成的台啤力景以92：81逆轉由陳信安領軍的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，收下2連勝。

「台灣飛人」陳信安這次世壯運和老戰友簡嘉宏、王信凱、岳瀛立、左從凱、王志群等人組成「流氓老母酉時三刻」並由富邦勇士總教練許晉哲掌兵符，另外還有藝人王陽明、紀言愷等人參戰，但今天陳信安因膝蓋不適未能上場。今天碰上以老台啤球員為班底的台啤力景，陣中包含吳敏賢、呂奇旻、張羽霖、尚韋帆、朱億宗、龍弘元等人。

臺啤力景吳奉晟。（記者陳志曲攝）臺啤力景吳奉晟。（記者陳志曲攝）

流氓老母酉時三刻上半場在左從凱和王信凱發揮之下，取得50：43領先，易籃後，台啤力景急起直追，一度戰成平手，但該節尾聲王志群跳出連續飆進三分球，流氓老母酉時三刻持續保持優勢。

流氓老母酉時三刻帶著7分領先進入決勝節，但台啤力景靠著張容軒殺進籃下，持續緊追，並靠著朱億宗三分球一舉扳平。隨後台啤力景火力持續串聯，終場前42秒吳奉晟飆進三分球，助隊取得9分領先，奠定勝基。

陳信安本日休兵。（記者陳志曲攝）陳信安本日休兵。（記者陳志曲攝）

左從凱。（記者陳志曲攝）左從凱。（記者陳志曲攝）

林冠綸。（記者陳志曲攝）林冠綸。（記者陳志曲攝）

世壯運》SBL經典對決 台啤老班底逆轉秀奪2連勝王陽明與朱億宗。（記者陳志曲攝）

王信凱。（記者陳志曲攝）王信凱。（記者陳志曲攝）

岳瀛立（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）岳瀛立（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）

吳敏賢。（記者陳志曲攝）吳敏賢。（記者陳志曲攝）

呂奇旻（右）。（記者陳志曲攝）呂奇旻（右）。（記者陳志曲攝）

張容軒。（記者陳志曲攝）張容軒。（記者陳志曲攝）

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