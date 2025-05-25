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中職》「無情調度」後大逆轉 兄弟5連勝寫5年紀錄！

2025/05/25 18:54

林吳晉瑋。（中信兄弟提供）林吳晉瑋。（中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟總教練平野惠一今在比賽中祭出「無情調度」，提前換掉前2戰MVP宋晟睿、黃韋盛，最終仍靠林吳晉瑋在4局上的生涯首轟逆轉戰局，終場以6：4擊敗統一獅隊，狂掃5連勝。

中信兄弟前次在台南球場3連戰系列賽橫掃統一獅隊，已要追溯至2020年7月3日至5日，今天是暌違5年在台南3戰橫掃獅子軍，跟獅隊勝差已剩下1.5場。

中信首局開場連續敲4支安打攻下2分，但守備卻露出破綻，2局下右外野手宋晟睿未能處理好潘傑楷的安打球，將球漏到後面去，加上三壘手黃韋盛沒攔住陳重羽強勁的滾地安打，讓獅隊攻下2分扳平戰局。

即便是力拚橫掃的第3戰，中信總教練平野惠一仍展現無情調度，將系列賽前2戰的MVP宋晟睿、黃韋盛在3局下就換下場，由王政順守三壘，右外野則交給張仁瑋。

獅隊在3局下靠邱智呈和陳傑憲的雙安連線突破羅戈，攻下超前分，陳傑憲的霸氣狂吼一度燃起獅隊克服「恐象症」的氣焰，未料胡智爲放火，無法克服「2出局症」，在4局上2出局被林吳晉瑋和岳政華夯出「背靠背全壘打」，單局狂掉3分。

林吳晉瑋。（中信兄弟提供）林吳晉瑋。（中信兄弟提供）

中信今天讓身體不適的高宇杰休兵，林吳晉瑋暌違16天扛下本季第3次的先發蹲捕，他在4局上演出生涯首轟，單場雙安，而他搭檔的先發投手羅戈貢獻7局掉3分（1分自責）的優質先發，林吳生涯首度奪下單場MVP。

羅戈。（中信兄弟提供）羅戈。（中信兄弟提供）

岳政華。（中信兄弟提供）岳政華。（中信兄弟提供）

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