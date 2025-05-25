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中職》無情撤換昨日兄弟MVP！ 平野惠一想傳達2個訊息

2025/05/25 19:52

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕中信兄弟總教練平野惠一今在比賽中祭出「無情調度」，提前換掉守備出狀況的前2戰MVP宋晟睿、黃韋盛。其中，三壘手黃韋盛昨剛拿到MVP，今在2局下不只是因為攔不住陳重羽的安打球被換下場，平野惠一看出不同的「失誤」。

中信首局就攻下2分先馳得點，但在2局下守備出狀況，右外野手宋晟睿未能處理好潘傑楷的安打球，將球漏到後面去，免費奉送獅隊1分，而黃韋盛則沒攔住陳重羽強勁的滾地安打，讓獅隊跑回追平分，3局下，平野換掉2人。

平野惠一認為，黃韋盛應該要去對彈跳，但他的動作是「閃掉的」，「守三壘手困難的是，即使想要用好彈跳接到球，但球快距離短，不好去對彈跳，那時判斷是要擋在前面，還是怎麼做，這判斷不是那麼容易。」

然而，平野惠一認為，當下投手勢必會想著那是一顆出局的球，特別是在得點圈有人，最有壓力的時候，「身為職棒選手，不能說這個彈跳很難對，必須要讓投捕感受到，『拚成這樣也接不到，沒辦法』，要呈現這樣的姿態。」

平野惠一換掉宋晟睿和黃韋盛，有想要傳達的訊息，除了讓選手在場上更繃緊神經，也讓大家知道即使沒有這2個人，球隊也可以拿下勝利，讓大家有危機感，「睿睿跟韋盛都還不是真正的一軍主力，替換的人隨時都有，我一直都在想著如何增加競爭。」

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