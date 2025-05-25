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中職》曾查過1項罕見紀錄 林吳晉瑋發現不是自己（影音）

2025/05/25 20:41

〔記者龔乃玠／台南報導〕把握高宇杰休兵的機會，中信兄弟23歲捕手林吳晉瑋今在4局上夯出生涯首轟。打職棒第5年才盼到職業生涯第1轟，他笑說，曾查過中職最晚開轟紀錄，以為可能會是自己，「這轟比較幸運，原本以為會接殺，風吹出去的。」

中信本季幾乎全仰賴高宇杰蹲捕，他蹲了全隊超過9成的局數，今才因身體不舒服而休息1場，林吳晉瑋迎來暌違16天的第3次先發蹲捕，他在4局上棒打胡智爲，夯出逆轉2分彈，並引導先發投手羅戈繳出7局掉3分的優質先發，生涯首奪MVP。

林吳晉瑋是捕手中的「奇行種」，即便國小就有蹲捕經驗，國中後就拿掉面罩，直到進職棒才因臂力強才重操舊業，第1年的瘋狂捕逸讓他早早萌生放棄的念頭，多虧投捕教練王峻杰緊盯著他，才堅持到奪下MVP的這1天。

林吳晉瑋直言，「從我第1年進來，王峻杰提拔我到現在，才有這樣的成績。」

本季先發機會很有限，林吳晉瑋坦言前面比較低迷，但有很多學長、教練和心理老師說，不要去想負面的事情，「只要有機會上場就把握住。」

去年，林吳晉瑋經常蹲7、8局就換人，還被頂替的高宇杰開玩笑說，「你要蹲完啊！」讓他訂下蹲滿全場的目標，連同昨天的比賽，本季已累積3場，他笑說，「有嚐到這個滋味還不錯！」

林吳晉瑋。（中信兄弟提供）林吳晉瑋。（中信兄弟提供）

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