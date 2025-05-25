桌球世錦賽》苦戰5局遭日本組合逆轉 林昀儒/高承睿連兩場大賽亞軍作收

林昀儒（左）、高承睿在男雙決賽遭日本組合逆轉，屈居亞軍。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「武林高手」林昀儒/高承睿，今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙決賽，在局數2:1領先下連丟2局，2:3遭日本組合戶上隼輔/篠塚大登逆轉，未能繼2013年的莊智淵/陳建安之後，為台灣再添1座世錦賽男雙冠軍，和伊朗杯擦身而過。

世界排名第5的戶上隼輔/篠塚大登在去年WTT福岡年終賽8強賽，曾以直落三扳倒中國「雙林組合」林詩棟/林高遠，實力不容小覷。不過，今年新加坡大滿貫賽，兩組人馬在8強賽首度交手。當時林高配以3:1獲勝，對戰氣勢略勝一籌。

請繼續往下閱讀...

首局，日本組合一上來就展開搏殺，但林高配很快的站穩陣腳，在2:5落後下利用對手連續進攻失誤，打出一波9:1的強攻，11:6先馳得點。

次局，日本組合堅持搏殺戰術，一開局就連拿4分，林高配雖一度追到2:5，但隨後又連丟5分，5:11讓出。

關鍵第3局，林高配重新掌握節奏，在2:3落後下打出一波8:1反擊，10:4率先聽牌。但日本組合沒有放棄，戶上連續正手搶攻得手連追3分，台灣隊當機立斷叫暫停，重回比賽後，林昀儒在雙方相持球大戰中，正手巧妙地打穿對手防線，11:7拿下，再度取得局數領先。

第4局，林高配在4:6落後下，高承睿正手搶攻得手、小林更精彩救下對方一記擦網球追至6平，但隨後又被日本組合連拿5分，6:11再度被扳平戰局。

決勝局，台灣組合在對手強攻下，開局就陷入1:3落後，雖然一度追到5:6，但隨後戶上反手突然發威，連續反拉、接發球直接起板，日本組合連拿4分以10:6逼出賽末點。

台灣組合靠著林昀儒正手反拉幸運擦邊化解1個賽末點，最終小林正手挑打出界，林高配6:11飲恨，兩度合拍都以亞軍作收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法