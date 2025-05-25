中職》不敗神話延續！後勁跨季15連勝、台鋼避免遭味全橫掃

台鋼雄鷹6比2勝味全龍。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼洋投後勁前次吞敗投，已是前年8月24日還效力樂天桃猿時吞下的後援敗，去年效力台鋼起，後勁堪稱「勝利保證」，今雖首局失分，但仍等到隊友火力奧援，加上自己7局失2分優質先發，後勁本季第5勝、跨季15連勝，繼續維持他在台鋼的不敗紀錄，台鋼此役則以6:2贏球。

身披台鋼球衣仍未敗投過的後勁，首局就遇上龍隊攻勢，開路先鋒郭天信突襲形成內野安打，李凱威短打將郭天信送上二壘，後勁發生暴投，跑者進佔三壘。陳子豪隨後選到保送，朱育賢滾地球，讓三壘的郭天信回本壘得分。

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3局上，曾子祐敲安，但遭王維中牽制出局，王柏融接著也敲安，魔鷹遭三振後，王柏融盜壘遭捕手林辰勳阻殺，台鋼本局連兩打席安打，卻沒能得分，其中兩個出局數出現在壘間。

王維中在4局上1出局時遇到亂流，王博玄擊出二壘打，張肇元的深遠飛球，龍隊中外野手郭天信有機會接，卻撞上全壘打牆而讓球彈出，形成另一支二壘打，台鋼追平。藍寅倫接著也敲安，連3打席二壘打，台鋼一度超前。

後勁。（記者陳逸寬攝）

味全4局下馬上反攻，郭嚴文敲安，後勁雖連拿2個出局數，卻被林辰勳二壘打狙擊，林辰勳搶攻三壘時因離壘過遠遭觸殺，重播維持原判，但仍幫助龍隊追平，而這也是林辰勳歷經13打數未敲安後，本季首安終於出爐。

雙方一度僵持，先發4局的王維中退場後，李超接著2局好投。7局上，林子昱登板，被王柏融擊出安打，這是王柏融單場第4支安打，魔鷹接著擊出長打，王柏融回壘得分，台鋼再次取得超前。

張肇元二壘安打。（記者陳逸寬攝）

後勁續投7局下，兩出局後被代打吉力吉撈．鞏冠敲安，隨後保送郭天信，用球數也正好100球。台鋼喊暫停後決定讓後勁續投，李凱威擊出滾地球出局，後勁因而完成7局投球、失2分。

9局上，陳禹勳登板任內，保送曾子祐，2出局後因第4顆壞球超時而保送魔鷹，面對下一棒的郭阜林，遭3分砲狙擊，郭阜林個人本季第2轟出爐。

王柏融。（記者陳逸寬攝）

郭阜林開轟。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹6比2勝味全龍。（記者陳逸寬攝）

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