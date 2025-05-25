日職》舔鹽、參拜神社都試過！ 戶鄉翔征首勝後坦言：沒那麼痛苦過...

戶鄉翔征本季第7場先發終於收下勝利。（圖片取自巨人Ｘ）

〔體育中心/綜合報導〕讀賣巨人戶鄉翔征在本季第7場先發對養樂多終於奪下賽季首勝，賽後他受訪時透露，自己做了很多的嘗試，甚至連舔鹽、去神社參拜都做過，戶鄉也透露過去球隊王牌，目前挑戰大聯盟效力金鶯的大前輩菅野智之也曾透過國際電話給他建議。

戶鄉翔征在今年歷經生涯最慘開季，4月單月防禦率高達17.05，被下放二軍回歸後的第4場先發才終於奪下本季首勝：「真的讓我鬆了一口氣，這是我第一次花這麼久才拿到一勝，在我的職棒生涯中，也從來沒有經歷過這麼煎熬的時期，高興到難以用言語形容，有很多人以各種方式支持我。」

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戶鄉翔征坦言自己為了轉運也試了很多方法：「像是舔鹽、去神社參拜，也開始整理自己身邊的環境...從來沒有這麼痛苦過。」

戶鄉翔征透露，在下放二軍時，遠在大聯盟的菅野智之曾打電話給他建議：「那時真的不知道該怎麼辦，但菅野先生對我說『什麼都不要改，什麼新東西也不要嘗試，即使沒有結果，也要每天持續做你一直做的事』。我完全照著他的話做，維持同樣的作息與內容，才再次體會到，像他這種前輩的話語，真的很有份量。」、「他跟我聊了快一個小時，說了很多事，也提到了我心裡正在想的那些煩惱。」前輩的話語成為了戶鄉翔征心中的支柱，也幫助他順利開胡。

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