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中職》5月打擊手感逐漸升溫 成晉：希望能用更多方式為球隊做出貢獻

2025/05/25 19:14

成晉。（資料照，記者陳志曲攝）成晉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿昨打完5局以1：0裁定勝富邦悍將，3局下與陳晨威發動雙盜壘的成晉也要記上一功，他表示，很高興靠跑壘也能幫助球隊，畢竟去年因為開刀都在復健，希望隨著打擊手感逐漸升溫，今年能用更多方式為球隊做出貢獻。

成晉指出，昨天比賽中一直下雨，隨時都有可能裁定，3局下是教練下達戰術，目的就是要搶分，他先啟動的作用是誘餌，邊跑邊看守備的反應，逼迫對方把球傳二壘，為陳晨威製造衝本壘的機會，「我們平常就有演練，但是細節不能透露，很高興有最好的結果。」

成晉4月打擊率僅0.186，5月打擊率提升至0.286，他表示，因為很久沒有比賽，掌握度與臨場反應都慢一拍，即便想法都有到位，判斷也沒有猶豫，身體卻跟不上，隨著球季的進行，整體聯動的感覺確實愈來愈好，「現在打出去的球，品質比開季好很多，狀況好，心情就安定。」

造成差距的另1個原因，成晉覺得是個人的週期，因為想拚開季一軍，整個週期有往前拉，「我在受傷以前，都是開季很好，5月開始疲勞往下掉，今年健康回來，提前在公辦熱身賽把狀況拉起來，也許是4月就掉下來的原因，然後現在又開始往上。」

成晉不諱言，今年雖然傷癒復出，因為很多事都不確定，有想過最差的狀況，就是花今年1年為明年準備，感謝教練在練習時協助調整，希望能把最近不錯的手感保持下去，「學長們也鼓勵我，一整年沒有打高強度比賽，一定要花點時間，要我不要太急。」

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