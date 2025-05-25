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TPBL》記取慘輸45分的教訓！戰神逆轉雲豹晉級季後賽 首輪對決國王

2025/05/25 19:45

錢肯尼。（TPBL提供）錢肯尼。（TPBL提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北戰神今在TPBL季後挑戰賽最終戰5人得分超過雙位數，以86：84氣走桃園雲豹，將以第4種子之姿在30日的季後賽首輪首戰對決龍頭新北國王。

季後挑戰賽採3戰2勝制，例行賽第4名作收的戰神先握有一勝，不過前役在客場以45分差慘敗，遭雲豹扳平戰局，戰神主場和平籃球館因世壯運期間無法使用，今殊死戰在新竹縣體育館登場。

雲豹首節多點開花、團隊合轟5記三分球，順利帶著28：20領先進入次節，第二節一度把優勢擴大至雙位數，戰神記取前役教訓，努力緊咬比分，在上半場結束前追到44：51，錢肯尼貢獻全隊最高16分，雲豹則以克羅馬17分最佳、威廉斯進帳15分。

戰神易籃後提升防守強度，逼出雲豹單節9次失誤，第三節打出23：16攻勢，雙方以67：67平手進入末節，決勝節你來我往，陳文宏在最後4分鐘跳出來幫助戰神兩度扳平戰局，接著丁聖儒倒數3分16秒外線破網，加上雷蒙恩2罰俱中，戰神取得5分領先。

不過雲豹展現韌性，克羅馬2罰1中、董永全2罰都沒失手，加上高錦瑋最後52秒上籃得手，雙方再以84：84回到原點，接下來莫爾曼2罰雖僅1中，但賞了董永全一記麻辣鍋，隨後克羅馬後仰跳投未進，雲豹祭出犯規戰術，米勒關鍵時刻2罰僅1中，但高錦瑋倒數8秒外線出手落空，戰神驚險以2分差晉級。

錢肯尼拿下全隊最高20分，米勒替補上陣拿下15分，雷蒙恩挹注14分，陳文宏末節扮演奇兵，全場拿下11分，丁聖儒也有10分進帳。

雲豹方面，克羅馬拿下全場最高28分，威廉斯挹注16分，董永全拿下14分，高錦瑋今15投4中僅拿12分，林信寬更只有3分進帳。

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