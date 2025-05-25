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中職》富邦悍將1：6輸樂天桃猿 跨季對戰12連敗平隊史紀錄

2025/05/25 20:16

樂天桃猿擊敗富邦悍將，賞給對手跨季對戰12連敗。（記者林正堃攝）樂天桃猿擊敗富邦悍將，賞給對手跨季對戰12連敗。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿靠打線於3局下猛攻一輪鯨吞5分，配合重回一軍的波賽樂交出6局無失分的來台代表作，以6：2擊敗富邦悍將，本季交手8戰全勝，富邦對樂天跨季12連敗，追平隊史對戰球隊最長連敗紀錄。

富邦開賽才攻4人次就攻佔滿壘，陳真、董子恩卻相繼出局，樂天1局下如法泡製也攻4人次，結果升級為連續3支安打串聯先馳得點，3局下趁中外野手周佳樂疑似受燈光影響，讓林智平應該出局的飛球形成安打拿到第2分後，靠張閔勛3分彈與林子偉、李勛傑連續長打再灌4分。

開季0勝3敗、防禦率破8的波賽樂繼4月18日後再於一軍出賽，在打線才攻3局就鯨吞6分的強勢援護下，用104球、投6局、奪三振6次都是生涯單場新高，三度被攻上得點圈都力保不失，中職首勝終於開張。

富邦於2018年對統一獅、前身興農牛於1999年對味全龍，都曾有過對戰12連敗，這場輸樂天後追平隊史紀錄，6月14日移師大巨蛋交手再輸就追平中職紀錄，三商虎於1998-99年對統一獅、中信鯨2008年對樂天前身Lamigo桃猿都曾13連敗。

張閔勛敲出全壘打。（記者林正堃攝）張閔勛敲出全壘打。（記者林正堃攝）

富邦悍將不敵樂天桃猿，跨季對戰12連敗平隊史紀錄。（記者林正堃攝）富邦悍將不敵樂天桃猿，跨季對戰12連敗平隊史紀錄。（記者林正堃攝）

張閔勛獲選單場MVP。（記者林正堃攝）張閔勛獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

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