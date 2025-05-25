桌球世錦賽》激戰7局險勝隊友王曼昱 世界球后孫穎莎驚險完成二連霸

世界球后孫穎莎力克隊友王曼昱，衛冕女單冠軍。（取自國際桌總微博）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第一的中國名將孫穎莎今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽女單決賽，第6局雖然一度錯失4個賽末點，決勝局在5:7落後下連拿6分，最終以4:3逆轉世界排名第2的王曼昱，驚險完成衛冕。

孫穎莎生涯和王曼昱交手以15勝9負占上風，過去兩人在國際賽冠軍戰對決，孫穎莎也以5勝4負佔優勢。不過，今年亞洲杯女單決戰，王曼昱以直落四扳倒孫穎莎。

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今天兩大頂尖高手再度會師決賽，孫穎莎一開賽氣勢如虹，以11:6、12:10連下兩城。2021年世錦賽力退孫穎莎首度封后的王曼昱，則在第3局吹起反攻號角，以11:8、11:5連趕兩局。

第5局，孫穎莎在8:6領先下連丟3分，並落入9:10逆境，但她靠著犀利的反手銜接正手搶攻化解局點後，以12:10拿下，第6局更取得10:6的聽牌優勢。

但王曼昱展現超強韌性，連續救回4個賽末點，包括一記超級無敵幸運的幸運擦邊球，以13:11扳平戰局。

決勝局則考驗孫穎莎的抗壓能力，她在開局0:3、5:7落後下，關鍵時刻展現出色的進攻能力，一口氣連拿6分，11:7後來居上。

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