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TPBL》殊死戰只拿3分 林信寬：雖然這季跌倒了但我們會再爬起來

2025/05/25 20:53

林信寬。（TPBL提供）林信寬。（TPBL提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕雲豹今在TPBL季後挑戰賽最終戰以84：86不敵台北戰神正式放暑假，主控高錦瑋表示，這一季的失利會成為團隊最好的養分。

雲豹在季後挑戰賽第2戰以45分差大勝成功續命，今上半場最多握有11分領先，不過下半場火力受到戰神限制，以2分差遭逆轉無緣季後賽，克羅馬拿下全隊最高28分，高錦瑋操刀最後一擊未進，今上場44分鐘，繳12分、8籃板、6助攻全能表現。

雲豹主帥查爾斯賽後坦言可惜，也肯定子弟兵奮戰到最後一刻，「這是一場季後賽強度的比賽，也是籃球殘酷之處，我們這個賽季經歷許多高低起伏，年輕球員也不斷從中學習，下個賽季我們會變得更好，恭喜戰神拿下勝利。」

高錦瑋今在記者會一開始就先感謝雲豹從上到下的所有團隊，也感激家人朋友一路以來的陪伴，更不忘向雲豹球迷道謝，隨後才談到比賽本身，「球隊在第四節落後時真的展現很大的韌性，可能在一些細節上沒做好，但我們會把這些養分吸收起來，成為更好的球員。」

「金牌狀元」林信寬今8投1中只拿3分，他表示，今天狀況沒有問題，就是空檔沒有把握住，回去也會進行更多練習，「我們會持續展現韌性，雖然我們這一季跌倒了，但我們會再爬起來的。」

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