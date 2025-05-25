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桃園市全國原住民族運動會勇奪132面獎牌 今大陣仗頒獎逾2325萬元

2025/05/25 21:01

桃園市長張善政（中）出席全國原住民族運動會慶功頒獎。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（中）出席全國原住民族運動會慶功頒獎。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕全國原住民族運動會為每2年舉辦1次的大型體育賽事，今年於3月21日至24日由高雄市主辦。桃園市代表隊包含選手與隊職員共936人前進高雄，再次奪得總錦標第1名，完成5連霸壯舉，為桃園市爭光，桃園市長張善政今（25）前往中壢區頒獎，期許運動員們持續努力訓練，為下屆全原運做好準備，市府會全力支持，編列各項補助經費，後續也將完善教練與選手的激勵機制，盼選手們再接再厲，力拚原民運總冠軍6連霸。

張善政指出，今年桃園市代表隊在各競賽項目中表現優異，共榮獲43面金牌、45面銀牌、44面銅牌，合計132面獎牌，成績不僅超越上屆的110面，再創歷史新高。展現選手們的拚勁與實力，也帶動桃園市運動風氣，並透過傳統技藝賽事傳承原住民族文化和技能，尤其在傳統射箭、拔河、撒網等項目，桃園隊表現傑出、名列前茅，讓傳統技藝在賽場上閃耀光芒。

市府原住民族行政局長巴奈．母路提到，市府為鼓勵參賽選手及培育原民體育人才，依據獎勵實施要點頒發獎勵金，本屆共449名選手獲獎，總計頒發2325萬9000元。未來市府將持續儲備原民團隊的寶貴戰力並強化競爭力，期許選手超越自我，朝6連霸邁進，擦亮桃園體育大市的招牌。

市議員林志強指出，全原運獎勵金制度不僅是肯定運動員傑出表現，也是投資原住民族文化傳承，期待未來透過獎勵金及補助金的提升，使選手們無後顧之憂投入體育賽事，將6連霸榮耀抱回桃園。

包括市議員舒翠玲、陳瑛、陳美梅、王仙蓮、簡志偉、楊進福、張秀菊、蘇偉恩及桃園市總族群領袖森國斌等人均一同出席，期望延續本屆佳績，打造更具競爭力的「精英制」與「徵召制」代表隊，結合專業訓練與技術資源，持續擦亮「桃園原力」的品牌，於2027年在台中市舉辦的全國原住民族運動會邁向6連霸目標。

桃園市長張善政（中）出席全國原住民族運動會慶功頒獎。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（中）出席全國原住民族運動會慶功頒獎。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）出席全國原住民族運動會慶功頒獎。（記者李容萍攝）桃園市長張善政（中）出席全國原住民族運動會慶功頒獎。（記者李容萍攝）

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