世壯運》找台啤老班底盼延續精神 吳敏賢下屆還想再參戰

台啤力景吳敏賢。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕由台啤班底組成的台啤力景今天在2025雙北世壯運籃球項目，以92：81逆轉由陳信安領軍的Bullymotherbbq流氓老母酉時三刻，收下2連勝。這次負責號召組隊的吳敏賢表示，希望能持續擴大成員班底，未來等劉錚、蔣淯安等人退休也有機會一起延續台啤精神。

台啤力景由過去和台啤老班底組成，包含吳敏賢、呂奇旻、尚韋帆、張容軒、朱億宗等人，今天對決由陳信安等人領銜的流氓老母，過去SBL的球員正面交鋒，吸引近千名球迷進到輔大中美堂觀戰。

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36歲的吳敏賢目前身兼教練、球評等不同身分，這次號召老隊友們參戰世壯運，他說：「還是穿上球衣當球員的感覺最好！」他透露，原本他是打算加入流氓老母這支隊伍，但因為報名人太多，他又是最年輕的，最後優先被淘汰。

吳敏賢不想放棄在台灣參加國際賽的機會，所以才又找了台啤老隊友們一起，「很感謝老大哥們很挺我，半天就找齊12人。」這次打出心得的他笑說，2年後想再一起組隊參加關西世壯運，希望能號召更多老台啤成員加入，像是劉錚、蔣淯安等人，要延續「台啤精神」。

首戰飆出49分的張容軒開玩笑說，因為吳敏賢找大家組隊，害大家好幾天都睡不好，「每天都很痠痛，像我昨天打完回去抬腳抬半天，還是痠痛到不行。」

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