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桌球世錦賽》台灣男雙「柚香林萌」睽違12年站上頒獎台！賴清德祝賀

2025/05/25 21:24

林昀儒/高承睿拿下銀牌。（法新社）林昀儒/高承睿拿下銀牌。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕林昀儒/高承睿今天在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙決賽，以2：3遭日本戶上隼輔/篠塚大登逆轉無緣奪金，不過仍是繼2013年的莊智淵/陳建安奪下金牌後，再次站上頒獎台，台灣總統賴清德也發文祝賀，期許兩位選手再接再厲，為台灣寫下更多榮耀的篇章。

林昀儒與高承睿在接連突破中國強敵後，於今天凌晨擊敗世界排名第一的法國「眼鏡兄弟」A.勒布朗/F.勒布朗闖進決賽，最終以亞軍坐收，雖未能順利奪金，但銀牌仍是台灣12年來的最佳成績。

賴清德發文如下：

體壇捷報！恭喜林昀儒、高承睿勇奪世界桌球錦標賽男雙銀牌

桌球男雙組合「柚香林萌」在突破中國強敵後，展現出極高水準與強大抗壓性。在台灣時間今天凌晨的四強賽中，對上世界排名第一的法國搭檔，成功搶下金牌戰門票。這也是台灣桌球男雙睽違12年，再度站上世錦賽頒獎台！

稍早進行的金牌戰中，昀儒與承睿面對實力堅強的日本組合，依舊沉著應戰，以不屈不撓的精神奮戰至第五局，展現無比拚勁與卓越的運動家風範。

這是台灣在桌球世錦賽男雙項目中，繼2007年蔣澎龍與張雁書獲得銅牌，以及2013年莊智淵與陳建安奪金之後的最佳成績！

恭喜「柚香林萌」，也誠摯感謝教練團隊與所有後勤人員的辛勞付出。期許兩位選手再接再厲，持續在國際賽場上為自己、也為台灣寫下更多榮耀的篇章

總統賴清德發文祝賀林昀儒/高承睿奪下銀牌。（圖片取自臉書）總統賴清德發文祝賀林昀儒/高承睿奪下銀牌。（圖片取自臉書）

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