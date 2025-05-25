中職》本季首轟出爐、打擊率創新高 張閔勛：自己不再年輕無失敗空間

張閔勛獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕張閔勛今天對富邦悍將演出單場雙安含本季首轟，年首次、生涯第2次獲選單場MVP，他表示，前幾場有機會拿MVP都錯過，以為今天會頒給6局無失分的波賽樂，「今年球隊戰績跌跌撞撞，只要贏球大家都是MVP。」

張閔勛3局下從魔力藍手中擊出3分彈，一棒把比數擴大為5：0，截至賽後本季今年打擊率0.337是生涯單季新高，他表示，從春訓就要求自己，打擊不要有太多餘動作，把球打強打紮實就好。

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張閔勛認為，自己已經30歲不再年輕，沒有失敗或嘗試的空間，因為必須拿出成績，想讓打擊更簡單、果斷，生涯2次拿MVP雖都擊出全壘打，但全壘打可遇不可求，現在洋投等級也比10年前他剛進來時高出太多。

今年是張閔勛在中職第10個球季，生涯僅有3轟集中在這2年，其中2發讓他拿到僅有的2次MVP，前次是去年4月4日對味全龍，礙於桃園球場整修工程延宕，在外流浪的樂天當日借用天母為主場，直到今天他才首次站上桃園主場的頒獎台。

波賽樂繼4月18日後再於一軍出賽，用104球、投6局都是生涯單場新高，中職首勝終於開張，張閔勛表示，波賽樂其實很有實力，只是前幾場投得很掙扎，「賽前有跟他說，把節奏與控球做好，就不會差太多，謝謝他第1局相信我，比什麼就丟什麼，很開心他有好表現。」

張閔勛。（記者林正堃攝）

張閔勛。（記者林正堃攝）

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