晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》本季首轟出爐、打擊率創新高 張閔勛：自己不再年輕無失敗空間

2025/05/25 21:38

張閔勛獲選單場MVP。（記者林正堃攝）張閔勛獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕張閔勛今天對富邦悍將演出單場雙安含本季首轟，年首次、生涯第2次獲選單場MVP，他表示，前幾場有機會拿MVP都錯過，以為今天會頒給6局無失分的波賽樂，「今年球隊戰績跌跌撞撞，只要贏球大家都是MVP。」

張閔勛3局下從魔力藍手中擊出3分彈，一棒把比數擴大為5：0，截至賽後本季今年打擊率0.337是生涯單季新高，他表示，從春訓就要求自己，打擊不要有太多餘動作，把球打強打紮實就好。

張閔勛認為，自己已經30歲不再年輕，沒有失敗或嘗試的空間，因為必須拿出成績，想讓打擊更簡單、果斷，生涯2次拿MVP雖都擊出全壘打，但全壘打可遇不可求，現在洋投等級也比10年前他剛進來時高出太多。

今年是張閔勛在中職第10個球季，生涯僅有3轟集中在這2年，其中2發讓他拿到僅有的2次MVP，前次是去年4月4日對味全龍，礙於桃園球場整修工程延宕，在外流浪的樂天當日借用天母為主場，直到今天他才首次站上桃園主場的頒獎台。

波賽樂繼4月18日後再於一軍出賽，用104球、投6局都是生涯單場新高，中職首勝終於開張，張閔勛表示，波賽樂其實很有實力，只是前幾場投得很掙扎，「賽前有跟他說，把節奏與控球做好，就不會差太多，謝謝他第1局相信我，比什麼就丟什麼，很開心他有好表現。」

張閔勛。（記者林正堃攝）張閔勛。（記者林正堃攝）

張閔勛。（記者林正堃攝）張閔勛。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中