桌球世錦賽》二搭林昀儒就勇奪生涯首面世錦賽獎牌 高承睿：不可思議！

高承睿（右）第二次和林昀儒搭配就奪下世錦賽銀牌，讓他覺得不可思議。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕「武林高手組合」林昀儒/高承睿，今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男雙決賽，以2:3遭世界排名第5的日本組合戶上隼輔/篠塚大登，和伊朗杯擦身而過，仍收下台灣史上首面世錦賽男雙銀牌。

這也是20歲的高承睿生涯首面世錦賽獎牌，這一路走來，他說:「感覺很不可思議！」

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高承睿今年新加坡大滿貫賽首次和林昀儒搭檔就一路殺進決賽才敗給中國「夢幻組合」林詩棟/王楚欽，當時教練王翊澤就信心十足的表示，林高配可能是台灣史上最強的男雙組合。

不過，林高配今年世錦賽籤運不佳，高承睿說，「抽籤出來，我們這半區就有兩組中國隊，要連贏這兩組才有獎牌，所以一開始也沒想要拿牌，只是專注在比賽。」

高承睿認為他們在對兩組中國組合時，發揮的滿好的，「我們就是抱著去拚對方的心態，打起來沒包袱，感覺他們的壓力比較大。」

但今天凌晨在4強賽以3:1扳倒世界排名第一的法國勒布朗兄弟檔後，林高配也對金牌產生一些想法，畢竟他們在新加坡大滿貫賽曾以3:1打敗戶上隼輔/篠塚大登。

不料，林高配在局數2:1領先下連丟2局遭逆轉，但王翊澤表示，「其實也不算被逆轉，我們4、5局都偏下風。對手在關鍵時刻比我們更敢搏殺，而且都有拚到，戶上的近檯反手快撕，大登的正手中後檯反拉上檯率高，確實對我們產生很大的威脅。」

高承睿也認為日本組合今天確實發揮得不錯，有針對新加坡大滿貫賽輸球的部分做出調整，「我今天也比較緊張一點，想法也比較多，沒前幾場那麼放得開，有幾個關鍵球沒打好，不過，這也是很好的經驗，畢竟能走到決賽已經很開心了!」

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