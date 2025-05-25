桌球世錦賽》成功復仇卡德拉諾 王楚欽生涯首座三大賽男單冠軍開胡

王楚欽擊退巴西名將卡德拉諾，首度奪下世錦賽男單冠軍。（取自國際桌總微博）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第2的中國名將王楚欽，今晚在2025年杜哈世界桌球錦標賽男單決賽，以4:1擊退世界排名第3的巴西好手卡德拉諾，奪下生涯首座三大賽男單冠軍，也保住中國在世錦賽男單的11連霸。

上屆世錦賽在決賽敗給隊友樊振東的王楚欽，生涯和卡德拉諾交手6次以4勝2負佔優勢，但上個月澳門世界杯4強賽，王楚欽在局數3:1領先下連丟3局，遭卡德拉諾逆轉。卡德拉諾隨後在決賽再以4:1擊潰世界排名第一的林詩棟，奪得了生涯首座世界冠軍，也成為首位在世界盃奪冠的美洲球員。

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今天再度交手，王楚欽首局在7:10逆勢下，連續化解3個局點後，以12:10後來居上，也打出氣勢，次局又在開局0:2落後下連拿10分，11:3再下一城。

卡德拉諾雖然在第3局以11:4扳回一城，但王楚欽很快地做出回應，第4局5:0強勢開局後11:2一波帶走，第5局也一路領先以10:6逼出賽末點。

為求保險，卡德拉諾化解第一個賽末點後，王楚欽立刻叫暫停，重回比賽後，王楚欽接發球果決的反手擰拉造成對手回球掛網，11:7帶走勝利，也完成甜蜜的復仇。

女雙決賽，世界排名第5的中國「雙曼組合」王曼昱/蒯曼，以11:6、11:6、11:5輕鬆擊敗世界排名第10的波卡諾娃（奧地利）/史佐克絲（羅馬尼亞），這也是王曼昱生涯第3面世錦賽女雙金牌，她和孫穎莎在2019、21年曾攜手奪冠。

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