晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

法網致敬納達爾中央球場永留鞋印 四大天王再聚首

2025/05/26 03:39

〔中央社〕退役西班牙名將納達爾今天在如雷掌聲和暱稱「拉法」（Rafa）的歡呼聲中走進法國網球公開賽中央球場。他累計14座法網冠軍的這些年來總是受到如此迎接。但這一次，卻是告別。

美聯社報導，去年退休的納達爾（Rafael Nadal）穿越從更衣室到球場的通道時，數以千計球迷早已起立鼓掌。他14座法網冠軍的紀錄無人能及，「紅土之王」當之無愧。

納達爾今天不戴招牌頭帶，手指上也沒有纏繞貼布。身穿深色西裝、深色襯衫的他踏上最熟悉的中央球場（Court Philippe Chatrier），面帶爽朗燦笑向人群揮手致意。這個可以容1萬5000名觀眾的球場似乎座無虛席。

他以法語致詞時劈頭便說：「這很困難。」納達爾接著說：「大家晚安，經過在這個球場上征戰20年之後，真不知道該從何講起。有贏、有輸，但每次有機會來這裡的時候，我尤其深受感動。」

在這裡，納達爾大部分時候當然是贏球。他生涯法網戰績112勝4敗，寫下單一大滿貫史無前例的14冠紀錄。這也是為何在納達爾依然活躍於網壇時，中央球場外就豎立一座他的鋼鐵雕像，向他致敬。

納達爾說：「無庸置疑，這裡是我生涯中最重要的球場。」

6月3日將滿39歲的納達爾向法網主辦單位、教練團、團隊其他成員、父母，以及抱著他們兩歲兒子站在底線後方的妻子，表達謝意。而他昔日最偉大的對手們費德瑞（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）和莫瑞（Andy Murray）也一起走進球場，以熱情的擁抱向他致敬。

在巔峰時期，納達爾、費德瑞、喬科維奇和莫瑞曾並列為「網壇四巨頭」（Big Four Tennis，或稱網壇四大天王）。

法新社報導，納達爾獲頒表彰他在法網史無前例紀錄的特別獎盃，紅土球場上更留下一個印有納達爾鞋印的紀念牌，意味著他在法網的傳奇故事將會永遠留在中央球場。1140526

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中