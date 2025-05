MLB》重返鬼神二刀流！大谷Live BP投5打席飆2K 最速156KM（影音）

大谷翔平。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季力拚重返二刀流,今天也踏出重大一步,進行傷後首次的實戰投打練習(Live BP),總共在5打席的投球裡面送出2次三振,最快球速飆到97英哩(約156公里)。

大谷翔平自2023年8月23日對戰紅人以來就未曾面對過打者,原本預計要在昨天賽前進行Live BP,但由於前天剛打完一場耗時5小時46分的跨日大戰,因此Live BP的練習也延到今天。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平。(法新社)

根據《洛杉磯時報》記者哈里斯(Jack Harris)報導,大谷翔平今天面對南韓新星金慧成、大物捕手拉辛(Dalton Rushing)與教練沃特金斯(J.T. Watkins)投5打席,總計用22球,送出2次三振與1次保送,另被金慧成敲出右外野平飛球。

《The Athletic》道奇記者阿達亞(Fabian Ardaya)指出,投手教練普萊爾(Mark Prior)透露,大谷翔平今天的直球均速約在95英哩上下,最快則飆到97英哩;大聯盟官網道奇記者Sonja Chen則補充,大谷今天大部分都投快速球,同時也加入幾顆橫掃球與快速指叉球來做搭配。

Absurd movement on this pitch during Shohei Ohtani's live BP pic.twitter.com/NMHEmoX1y8