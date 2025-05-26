MLB》重返鬼神二刀流！大谷Live BP投5打席飆2K 最速156KM（影音）

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季力拚重返二刀流，今天也踏出重大一步，進行傷後首次的實戰投打練習（Live BP），總共在5打席的投球裡面送出2次三振，最快球速飆到97英哩（約156公里）。

大谷翔平自2023年8月23日對戰紅人以來就未曾面對過打者，原本預計要在昨天賽前進行Live BP，但由於前天剛打完一場耗時5小時46分的跨日大戰，因此Live BP的練習也延到今天。

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大谷翔平。（法新社）

根據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，大谷翔平今天面對南韓新星金慧成、大物捕手拉辛（Dalton Rushing）與教練沃特金斯（J.T. Watkins）投5打席，總計用22球，送出2次三振與1次保送，另被金慧成敲出右外野平飛球。

《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，投手教練普萊爾（Mark Prior）透露，大谷翔平今天的直球均速約在95英哩上下，最快則飆到97英哩；大聯盟官網道奇記者Sonja Chen則補充，大谷今天大部分都投快速球，同時也加入幾顆橫掃球與快速指叉球來做搭配。

Absurd movement on this pitch during Shohei Ohtani's live BP pic.twitter.com/NMHEmoX1y8 — MLB （@MLB） May 25, 2025

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