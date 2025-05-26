MiLB》5月超火燙！台灣怪力男李灝宇暴力轟飛出球場 本季第4轟出爐

李灝宇。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇持續維持5月火燙手感，今天面對海盜3A炸出本季第4轟，幫助球隊8：0大勝。

李灝宇今擔任先發第4棒三壘手，前2打席都敲出滾地球出局，5局下選到保送。7局下為球隊首名上場打者，鎖定第一顆內角87英哩卡特球，敲出左外野方向陽春砲，擊球初速109.2英哩（約175.7公里），飛行距離403英呎，本季第4轟出爐。這發全壘打還一路飛出老虎3A主場Fifth Third Field外的Monroe Street上，展現其驚人怪力。

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HAO-YU LEE HITS IT TO MONROE STREET pic.twitter.com/RMh8XWB3P5 — Toledo Mud Hens （@MudHens） May 25, 2025

此役李灝宇3打數1安打就是全壘打，選到1次保送，賽後打擊率0.269，攻擊指數0.775。李灝宇進入5月之後狀況火燙，目前單月74打數敲出25支安打，打擊三圍.338/.424/.473。

另外，效力海盜3A的鄭宗哲也同場先發，擔任第9棒三壘手，可惜3打數0安打，吞下3次三振，再次陷入低潮，賽後打擊率下滑至0.186，攻擊指數0.514。

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