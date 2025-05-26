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MLB》「法官」賈吉猛夯暴力長打+勝利打點！ 洋基擊敗全聯盟最爛洛磯

2025/05/26 08:35

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）維持火燙手感，今天敲出雙安、包括在第5局掃出致勝長打，率隊以5：4擊敗全聯盟墊底洛磯，奪下2連勝。

洋基首局靠著「MVP三連星」高德史密特（Paul Goldschmidt）、賈吉與貝林傑（Cody Bellinger）串聯攻勢破蛋，不過洛磯馬上吹起反攻號角，1局下半進帳2分超前比數。

洋基反撲也來得很快，2上藉由沃爾普（Anthony Volpe）與埃斯卡拉（J.C. Escarra）長打連線扳平戰局。

洋基5上攻勢再起，賈吉把握得點圈機會，敲出擊球初速101.7英哩的二壘安打，打回超前分，隨後「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）貢獻高飛犧牲打再下一城，洋基前5局打完握有4：2領先。

洛磯6下追回1分後，洋基在第8局靠埃斯卡拉的適時安打又拉開差距，9下派出守護神威佛（Luke Weaver）登板，雖然挨轟掉1分，不過仍驚險關門。

賈吉今日4打數敲2安，貢獻1打點，獲得1次敬遠，吞下1K，賽後打擊率為0.397。

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