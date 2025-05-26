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MLB》初速逼近200KM！海盜怪力男豪寫歷史最極限暴力偉業（影音）

2025/05/26 08:51

克魯茲。（路透）克魯茲。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜怪力男克魯茲（Oneil Cruz）在今天對上釀酒人的比賽中，夯出一發超暴力全壘打，直接打破Statcast啟用以來的歷史最狂紀錄。

克魯茲在3局下逮中釀酒人先發右投韓德森（Logan Henderson）的超甜92.2英哩速球，只見小白球像子彈一般從克魯茲的球棒暴力射出，無情地被送上右外野看台，克魯茲本季第11轟出爐，這發陽春砲也幫助海盜破蛋，追成1：3。

此外，克魯茲這發全壘打擊球初速竟高達122.9英哩（約197.7公里），飛行距離也有432英呎。根據大聯盟官網指出，這轟超越克魯茲自己在2022年8月4日的122.4英哩安打，改寫Statcast史上擊球初速最快紀錄，同時打破洋基怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton）所保持的擊球初速最快全壘打紀錄（121.7英哩）。

海盜6、7兩局各添2分以5：3超前，然而8局上海盜後援右投柏魯奇（Ryan Borucki）提汽油桶登板，投0.2局就被敲3支安打，外加1次保送丟掉3分，讓海盜再度遭釀酒人逆轉，最終5：6輸球，終止2連勝。

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