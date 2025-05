MLB》初速逼近200KM！海盜怪力男豪寫歷史最極限暴力偉業（影音）

克魯茲。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜怪力男克魯茲(Oneil Cruz)在今天對上釀酒人的比賽中,夯出一發超暴力全壘打,直接打破Statcast啟用以來的歷史最狂紀錄。

克魯茲在3局下逮中釀酒人先發右投韓德森(Logan Henderson)的超甜92.2英哩速球,只見小白球像子彈一般從克魯茲的球棒暴力射出,無情地被送上右外野看台,克魯茲本季第11轟出爐,這發陽春砲也幫助海盜破蛋,追成1:3。

請繼續往下閱讀...

Oneil Cruz just hit this ball 122.9 mph.



That is the hardest hit ball in the Statcast era. pic.twitter.com/dZYilTHie1