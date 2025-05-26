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MLB》史庫柏爾飆13K「梅達斯完封勝」！飆165公里火球超越前虎王

2025/05/26 09:34

史庫柏爾本場飆出13K上演完投完封，用球數僅94球達成「梅達斯完封勝」。（美聯社）史庫柏爾本場飆出13K上演完投完封，用球數僅94球達成「梅達斯完封勝」。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰守護者的老虎，進行4連戰的最後一場比賽，前3場比賽都敗給對手的情況下，本場掛帥的塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）一夫當關，僅用94球狂飆13K上演「梅達斯（Maddux）完封勝」，幫助球隊以5：0獲勝，免於遭到橫掃。

史庫柏爾前5局15上15下完美封鎖對手，直到6上才被首名打者威爾森（Will Wilson）敲安，甚至同局還丟出觸身球形成得點圈有人，所幸最後靠著雙殺化解危機，而老虎當家王牌即便在7上又被拉米瑞茲（José Ramírez）敲安，但最後面對8名打者全部解決，最後1球還飆出102.6英里（約165.1公里）形成再見三振上演完投完封勝。

投到第9局還能在最後一球丟出火球，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史庫柏爾成為2008年導入投球追蹤系統（pitch tracking）後丟出最快再見三振的先發投手，同時他也是在第9局（含以後）飆最快球速的先發投手，超越「前虎王」韋蘭德（Justin Verlander）在美國時間2009年7月24日投出的101.3英里（約163公里）。

另外史庫柏爾在第7局面對曼扎多（Kyle Manzardo）時，投出101.7英里（約163.7公里）拿下三振，也讓他成為2008年後第2位能在第7局（含以後）投出101英里以上奪三振的先發投手，上一位達成的也同樣是韋蘭德。

史庫柏爾本場完投完封，僅被敲出2支安打狂飆13K，沒有投出任何保送且用球數僅94球，達成罕見的「梅達斯完封勝」（用球數低於100球的完投完封勝），根據藍斯的數據統計，史庫柏爾是繼1988年投球數開始被統計後，飆出最多三振的梅達斯完封勝，聯盟中以12K達成的僅有卡拉斯科（Carlos Carrasco）以及李伊（Cliff Lee）。

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