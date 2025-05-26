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MLB》洋基傳積極設法補強三壘與先發輪值！美媒分析潛在網羅目標

2025/05/26 09:31

洋基。（資料照）洋基。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，洋基目前正在積極尋求補強右打與先發輪值，美媒《MLBTR》也撰文分析潛在補強目標。

南丁格爾指出，洋基正在尋找一名右打者以補強打線，並補充球隊在理想狀態下希望這位右打者能夠守三壘；同時洋基也對引進一名先發投手感興趣。

洋基本季開季戰績頗佳，持續穩居美聯東區龍頭，打擊表現不俗，然而《MLBTR》點出最大問題在內野，特別是三壘防區，包含受傷的卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、拉梅修（DJ LeMahieu）、培拉薩（Oswald Peraza）與維瓦斯（Jorbit Vivas）等人表現都不理想。

不過《MLBTR》指出，目前市場上具備內野防守能力的右打者可說是相當稀少，馬林魚羅培茲（Otto Lopez）、白襪索沙（Lenyn Sosa）與國民羅沙里歐（Amed Rosario）是幾位可能的選項，然而目前處於「明顯賣家」地位的球隊不多，更限縮補強選擇，現在想在那些戰績不上不下的球隊找交易對象，時機仍稍嫌過早。

但《MLBTR》也表示，補強投手比打者容易許多，洋基現階段輪值不需要一位頂級王牌，只需補進一位穩定的先發就能有所幫助。即便馬林魚前王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）狀態不佳，他依然是交易市場的焦點之一；另外像豪瑟（Adrian Houser）這種等級的投手，也能在洋基輪值傷兵回歸前提供深度。

《MLBTR》仍強調，目前仍在球季初期，要出現大交易可能性低，對於亟需補強的球隊而言，現在要尋求戰力最佳途徑仍是透過讓渡名單尋寶。近日阿西亞（Orlando Arcia）與皮拉爾（Kevin Pillar）、吉布森（Kyle Gibson）與紐坎布（Sean Newcomb）兩位右打與先發投手被DFA或釋出，可望成為潛在補強目標。

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