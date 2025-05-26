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MLB》大谷翔平開轟道奇仍吞2連敗！千賀滉大奪勝穩居國聯防禦率王

2025/05/26 09:56

大谷翔平砲轟千賀滉大。（法新社）大谷翔平砲轟千賀滉大。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與大都會系列賽最終戰，大谷翔平首局首打席首球就棒打日本學長千賀滉大，但之後道奇打線一路熄火到比賽結束，終場1：3不敵大都會，吞下2連敗。

大谷1局上就逮中千賀的94.8英哩四縫線速球，掃出右外野陽春砲，幫助球隊率先破蛋，擊球初速108.2英哩、飛行距離411英呎。這是大谷翔平單月第11轟、賽季第18轟，追平洋基賈吉（Aaron Judge）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）並列大聯盟全壘打王。

不過1局下大都會馬上展開反攻，2出局後索托（Juan Soto）靠著三壘手馬恩西（Max Muncy）失誤上壘，下一棒阿隆索（Pete Alonso）直接給道奇先發投手納克（Landon Knack）重傷害，敲出一發2分砲逆轉超前。

3局下大都會開局連續2支安打，接著索托敲出二壘滾地球打回第3分；而首局挨轟的千賀滉大之後也力保不失，最終投5.1局用101球有60顆好球，被敲5安失1分，送出5次三振與4次保送，而道奇打線後繼無力吞敗，系列賽以1勝2敗坐收。

大谷翔平今天4打數1安打就是全壘打，也遭千賀滉大三振1次，賽後打擊率0.295，攻擊指數1.026；千賀滉大今奪下本季第5勝，賽後防禦率1.46仍穩居國聯防禦率王。

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