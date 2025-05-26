網球》法網為納達爾退休準備大驚喜 網壇四巨頭聚首重現黃金時刻

網壇四巨頭聚首。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕法國網球公開賽為西班牙「蠻牛」納達爾在羅蘭加洛斯舉辦退休儀式，費德爾（Roger Federer）、穆雷（Andy Murray）和喬科維奇（Novak Djokovic）都齊聚球場，四巨頭再次一起現身，宛如重現網球的「黃金時刻」。

納達爾手握史無前例的14座法網冠軍，生涯在此賽事的戰績是傲人的112勝4負，而他去年在法網復出卻遺憾一輪遊出局，當時他婉拒法網為他舉辦的致敬儀式，但他今年接受官方的安排，現場不僅擠爆滿場球迷，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、史薇泰克（Iga Swiatek）等球星都是座上嘉賓。

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納達爾在滿場球迷的掌聲中出場，他也向叔叔東尼納達爾（Toni Nadal）、父母、老婆等他生涯曾幫助過他的人一一致謝，而他昔日的對手們費德爾、喬科維奇和穆雷也在隨後一起走進球場，送上擁抱及致敬，此幕也引爆高潮，讓球迷難以忘懷，畢竟男單「四巨頭」過去曾是彼此最偉大的對手，而如今相一退休，只剩喬帥還在場上奮戰。

法網為納達爾準備的驚喜不僅如此，他們還準備他在法網破紀錄的紀念獎盃，同時還在球場留下印有納達爾鞋印的紀念牌，象徵傳奇永不朽。

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