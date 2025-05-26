MLB》鈴木誠也超前3分彈率小熊擊退紅人 累計49分打點位居第1

鈴木誠也本場繳出3安猛打賞，包括8局超前比數的3分砲，幫助球隊拿下勝利。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客紅人主場的小熊，在8局靠著日籍強打鈴木誠也的超前3分彈，幫助球隊以11：8獲勝，系列賽拿下2勝1敗取得優勢。

紅人在首局與5局憑藉安打串聯一共打下8分，而小熊前5局雖在1上靠著「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的適時安打以及2上馬怪爾（Reese McGuire）的2分砲，但仍僅有3分進帳。

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比賽進到6局後，小熊吹起反攻號角，6局上半二、三壘有人先是因投手暴投，兵不血刃拿下1分，7局上再打出連續4支安打將分差追近至1分。

而來到8上，在第2局開轟的馬怪爾再度開砲追平比分，接連上場的哈普（Ian Happ）與塔克（Kyle Tucker）分別選到保送及敲出安打上壘，打擊輪到第3棒的鈴木誠也，在1好3壞的情況下，相中內角高97.2英里（約156.4公里）伸卡球，一棒扛出左外野形成超前3分彈，最後再靠著牛棚投手接力封鎖鎖定勝局。

鈴木誠也今天4打數敲出3支安打上演「猛打賞」，外帶3分打點而自己也跑回2分，目前累計49分打點也排行全聯盟第1；本場有穩定貢獻的馬怪爾，也達成個人生涯首次的單場雙響砲，同樣是幫助球隊獲勝的功臣之一。

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