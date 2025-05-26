MLB》Live BP飆火球之後馬上開轟！大谷翔平：本來不想催到97英哩...

大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天迎來久違實戰投打練習（Live BP），更在對戰大都會之戰首局首打席首球砲轟日本前輩千賀滉大。賽後大谷對於自己Live BP表現感到滿意，還自曝原本不想催球速。

大谷今天賽前進行自2023年9月手肘動刀之後的首次實戰投打練習，也是他自2023年8月23日對戰紅人以來，時隔641天再度面對打者，共投5打席送出2次三振與1次保送，最快球速飆到97英哩（約156公里），重返二刀流之路邁向重大一步。

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而在Live BP飆出火球後，大谷馬上在比賽中用球棒開轟，本季第18轟並列大聯盟全壘打王。賽後受訪時，大谷對於全壘打簡單表示，那球進壘點比較甜，自己有確實擊球，把球打得很紮實。但他也坦言5局下一壘有人時，自己敲出中外野飛球出局，「我以為有咬中，但還是沒打好，如果那球能開轟就能追平，那個打席很可惜、值得反省。」

談到今天Live BP的表現，大谷表示這算是踏出關鍵一步，自己對於整體的內容也感到非常滿意，希望能繼續調整好，為下一次的Live BP做準備。

對於今天在Live BP的球速已經來到97英哩，大谷表示：「我知道只要有打者站上打擊區，球速自然就會提升，但我還是盡量不要投太快，畢竟是第一次Live BP，所以我盡量不到投到96、97英哩，但最後還是投到那個數字了。這當然是好現象，但我想之後還是要稍微放慢一點。」

大谷翔平。（法新社）

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