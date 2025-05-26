法網》看到費爸、喬帥、穆雷現身退休儀式 納達爾道出真摯話語

納達爾。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕法國網球公開賽為西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在羅蘭加洛斯舉辦退休儀式，費德爾（Roger Federer）、穆雷（Andy Murray）和喬科維奇（Novak Djokovic）都齊聚球場，而納達爾也對亦敵亦友的3人致意，道出的話語也十分真摯且感人。

看到過去一直在場上交手的偉大對手們現身退休儀式，納達爾說：「這麽多年為一切奮鬥，時間改變了我們對這一切的看法，真的很神奇，Novak你還不了解，Andy你可能已經了解，而我和Roger已經討論很多次，當我們作為對手見面時，那種緊張、壓力和奇怪的感覺，在你生涯結束後，感覺完全不同。」

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納達爾說：「現在我們只為我們所取得的成就感到高興，我們最後都實現了自己的夢想，成為網球員，在職業生涯最重要的階段都拚盡全力，我認為我們建立了令人驚嘆的競爭關係，但同時也以一種美好方式實現，向世界展示我們拚盡全力，我們也是好夥伴，互相尊重。」

納達爾表示，重回羅蘭加洛斯是意義重大的事，「你們在球場給我一些很困難的時刻，但我真的很享受每天挑戰自己的極限與你們競爭，我們有時會覺得不止於此，但最終明白這真的只是一場遊戲。」

看到費德爾、穆雷在退休後親赴巴黎，以及還在拚法網冠軍的喬科維奇一起重聚球場，納達爾心懷感激，他說：「你們所有人的到來都是意義非凡的事，這也向世界傳達出一個訊息，即使我們曾是勁敵，我們也能成為好朋友，非常感謝你們這些年所做的一切，也相信我們能繼續為這項運動作出積極的貢獻。」

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