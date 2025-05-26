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MLB》巨人前塞揚連6戰優質先發擊退國民 賽後曝心聲：感覺很棒

2025/05/26 11:39

雷伊本場對國民主投6局失1分，幫助巨人取得勝利。（美聯社）雷伊本場對國民主投6局失1分，幫助巨人取得勝利。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日面對國民掛帥主投的巨人前塞揚左投雷伊（Robbie Ray），繳出6局失1分優質好投，幫助球隊以3：2收下勝利，比賽結束後坦言自己的感覺很棒，也稱讚國民是支很難纏的球隊。

雷伊今主投6局，用球數90球中有63顆好球，被敲出3支安打失掉1分，送出7次三振且沒有投出保送，拿下本季第7勝與洋基王牌左投佛里德（Max Fried）以及響尾蛇右投普法特（Brandon Pfaadt）並列最多，且雷伊尚未吞下任何一敗。

雷伊目前已經連續6場比賽都繳出優質先發內容，賽後受訪坦言自己的感覺非常棒，「對我來說，僅僅只是上場投一場比賽而已。我認為每次出賽都能帶給球隊贏球的機會，並持續讓我們保持競爭，這就是我的目標。能夠維持這樣的感覺絕對很好，希望能繼續保持下去。」

另外雷伊也提到今天的對手國民，稱讚道他們是很難纏的球隊，「非常多頗具力量的左打者，這好像是第1支面對我會派這麼多左打的球隊。我認為今天的比賽主要是丟速球，並用其他的球種擾亂他們的平衡，我們大致上都照著這個計畫走，最終也收到很好的成效。」

巨人先發輪值除了雷伊以及王牌韋伯（Logan Webb）領軍外，伯德松（Hayden Birdsong）與哈里森（Kyle Harrison）兩位年僅23歲的先發投手，更是為輪值注入一股活力，雷伊說：「我認為整個能量、專注度以及奪勝的意圖是會互相感染的。我們彼此激勵，上場去做我們身為先發投手該做的事，為比賽打下勝利的基礎。」

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